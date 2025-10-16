SSPT conmemora Día Mundial de la Alimentación con orientación nutricional

La SSPT cuenta con consultas nutricionales gratuitas para su personal operativo y administrativo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) llevó a cabo una dinámica a través de la cual, personal operativo y administrativo conoció la actualización del plato del bien comer y los diferentes grupos de alimentos.

La actividad, a cargo del Área de Nutrición del Departamento de Salud de la SSPT consistió en colocar dentro del plato a diferentes alimentos en el grupo correspondiente, destacando la recomendación de utilizar el agua simple como principal fuente de hidratación y evitar los productos ultra procesados que contengan sellos de advertencia.

Dentro de esta campaña informativa, se precisó el exhorto a evitar la suplementación por moda y a comunicarse al Área de Nutrición a través de la extensión: 16181 para obtener una consulta gratuita en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, abierta tanto para personal del área operativa como administrativa de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 16:00 horas.

De manera permanente, comentó el nutriólogo de la SSPT, Jesús Alberto De León Baltazar, se trabaja de forma conjunta con el área de comedor del Complejo para elaborar un menú estándar enfocado en cubrir las necesidades nutricionales, principalmente en operaciones tácticas.

‘’Entendemos que el trabajo del policía, muchas veces físico, muchas veces es de resistencia, entonces cumplimos con todos los requerimientos que ellos tienen’’, declaró.