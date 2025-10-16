Reunión Nacional de Coordinación entre el IMJUVE y las Instancias de Juventud de las Entidades Federativas 2025

Durante la jornada se reveló el Programa Nacional de Juventud 2025-2030 los objetivos y líneas de acción

Nayarit, México.- Octubre 16 de 2025.- Para reforzar el vínculo con las instancias estatales que trabajan en pro de las personas jóvenes del país, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), llevó a cabo un segundo encuentro Nacional de Coordinación con las Instancias de Juventud de las Entidades Federativas 2025.

La sede fue el estado de Nayarit, la inauguración de los trabajos y actividades corrió a cargo del gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, en presencia de Abraham Carro Toledo, director general del IMJUVE, así como el anfitrión, Manuel Alberto Mendoza Esparza, titular del Instituto Nayarita de la Juventud.

En el marco de este encuentro, en representación del Gobierno de Tamaulipas estuvo presente el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, junto a las y los titulares de las instancias de Juventud de las demás entidades, fortaleciendo el compromiso y contribución para con las personas jóvenes.

Como un acto relevante dentro del programa, en común acuerdo se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración entre las instancias, con el objetivo de coordinar, compartir información, acciones y programas en beneficio de las juventudes.

Durante la jornada, se reveló el Programa Nacional de Juventud 2025-2030 los objetivos y líneas de acción, a cargo de Fernanda Mosso Sánchez, jefa de Departamento de Género. Asimismo, el Informe de Naciones Unidas, por parte de Abraham Carro Toledo del IMJUVE.

De igual forma, se resaltaron acciones relevantes realizadas por el IMJUVE como; Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, Jornada Nacional Arte que Transforma Por la Paz y Contra las Adicciones, Charlas Sembrando Historia, Club de Lectura, y Comités de Jóvenes por la Transformación.

En el evento, la subdirectora de Integración y Actualización, Yocelin Diego Cortez, dio a conocer dos actividades a realizar próximamente, la 2da. Rodada Nacional Mictlán 2025, y el 1er. Festival Nacional de Cine Juvenil, el 26 de octubre y 26 de noviembre del presente año respectivamente.

Rodríguez Perales, cerró su participación destacando las buenas prácticas y el trabajo en materia de Juventud realizado en Tamaulipas, como uno de los Institutos líderes en cada una de las jornadas nacionales.

“Nuestro trabajo ha sido bien recibido por las y los jóvenes tamaulipecos, en quienes vemos reflejado un impacto positivo en cada una de las jornadas convocadas por el IMJUVE, que con orgullo es una labor que ha sido visible en todo el país al ser reconocidos en las conferencias matutinas de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, mencionó.

Finalmente, reconoció el trabajo del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, y el apoyo del secretario, Luis Gerardo Illoldi Reyes, respaldando las políticas públicas en materia de juventud, que de manera estratégica están diseñadas para dar la atención desde un sentido humanista a las personas jóvenes que contribuyen a la transformación de Tamaulipas.