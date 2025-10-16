Realizan estudiantes de la UPV estancia académica internacional en Colombia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2025.- Las estudiantes Gissely Honorato Arratia y Dariana Isabella Tejada Pérez, de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), viajaron a Colombia para realizar una estancia académica internacional en la Universidad Simón Bolívar.

El rector de la UPV, Luis Felipe Castillo Cortés, informó que, gracias a la Beca Alianza del Pacífico, ambas universitarias de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura representan a la institución durante este periodo académico en la mencionada universidad colombiana.

Explicó que las estudiantes fueron seleccionadas como beneficiarias de este programa internacional que fomenta la cooperación y el intercambio entre México, Colombia, Chile y Perú, destacando el compromiso de la universidad por ofrecer experiencias formativas internacionales que enriquezcan la formación integral de sus estudiantes mediante este tipo de intercambios.

Precisó que este apoyo permite que Gissely y Dariana cursen asignaturas correspondientes a su noveno cuatrimestre, brindándoles una experiencia de vida y profesional inigualable.

Enfatizó que la participación de las jóvenes no solo refleja el talento y el compromiso de ambas universitarias, sino también el esfuerzo institucional de la UPV por abrir espacios que impulsen la internacionalización y el crecimiento académico de su comunidad, asegurando que sus egresados cuenten con un perfil competitivo y con visión global, acorde con las exigencias del mercado laboral moderno.

Subrayó que estas iniciativas refrendan la misión del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de invertir en la juventud y en la calidad educativa.

Reiteró que este avance en la internacionalización de la educación superior en Tamaulipas es posible gracias al impulso estratégico del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.