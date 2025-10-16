Lleva SEBIEN Mercado del Bienestar a Jaumave

Jaumave, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2025.- Con la realización del Mercado del Bienestar en el Comité Ejidal del municipio de Jaumave, se da cumplimiento a la política de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

Con la representación de la secretaria de Bienestar, Silvia Casas González, acudió Ángel Nájera Ortega, coordinador general de delegaciones, quien expresó que los Mercados del Bienestar son un espacio para reconocer el trabajo de aquellos productores, emprendedores e instituciones que hacen posible acercar servicios y productos a la población.

Ante los invitados de honor encabezados por el presidente municipal Manuel Báez Martínez, y la presidenta del Sistema DIF municipal, Yesenia Huerta Abundis, Nájera Ortega invitó a los presentes a recorrer los diversos puestos donde se ofertaron productos tanto de Jaumave como de otros municipios de la región, dentro de una estrategia diseñada para impulsar la economía familiar y fortalecer el desarrollo comunitario.

Agregó que el Mercado del Bienestar lleva a las comunidades el acercamiento a servicios muy importantes como lo son los de salud, pero también de educación al ofrecer inscripciones en el programa de alfabetización que tiene el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.

Subrayó que estas acciones son reflejo de la política colaborativa entre los gobiernos federal, estatal y municipal a la que ha convocado el gobernador Américo Villarreal Anaya para servir al pueblo.

“Estas acciones reflejan el compromiso de nuestro Gobernador por acercar las oportunidades, el bienestar y el desarrollo a las familias tamaulipecas”, expresó.

Desde temprana hora, este lugar se llenó de colores, sabores y alegría donde los productores y comerciantes locales ofertaron sus productos, a la vez que dependencias del gobierno estatal, atendieron a la comunidad con servicios diversos que fueron desde consultas médicas, cortes de cabello, vacunación de mascotas, exámenes de la vista a bajo costo, así como reparación de electrodomésticos.