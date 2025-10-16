Instruye Américo Villarreal a mantener vigilancia permanente en zona conurbada ante crecida del Pánuco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2025.- El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a mantener toda la atención del Gobierno del Estado y continuar con el monitoreo permanente ante la creciente del río Pánuco, sin bajar la guardia, y estar preparados para atender a la población de la zona conurbada que así lo requiera.

“Tamaulipas, con esta capacidad y con el gran estado que tenemos, debe ser en este momento un apoyo y una solución ante las condiciones que se están presentando a nivel nacional, y también en la capacidad de ver y atender una condición como la que se puede presentar con la crecida del Río Pánuco. Que seamos un factor de apoyo y de solución”, expresó el gobernador.

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, realizada en el C3 de esta capital, el mandatario tamaulipeco sostuvo una reunión virtual con el Consejo Municipal de Protección Civil de Tampico, encabezado por el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez; el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente; y la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, además de representantes de las Fuerzas Armadas, dependencias federales y los ayuntamientos de Madero y Altamira.

De acuerdo con las mediciones que realiza cada hora la Comisión Nacional del Agua, la creciente del Río Pánuco continúa registrando un incremento gradual, por lo que se mantendrá activa toda la atención del operativo interinstitucional y el trabajo coordinado con autoridades municipales, instituciones del gobierno federal y del gobierno estatal.

La presidenta municipal, Mónica Villarreal, informó que se han realizado recorridos permanentes para alertar a la población de las colonias de Tampico que podrían verse afectadas. Incluso, señaló que ya se encuentran habilitados los albergues para quien