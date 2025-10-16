Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Maneje con precaución y evite distracciones: Tránsito local

El director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Javier Córdova González, hace un llamado a la ciudadanía para conducir con mayor precaución y evitar distracciones al volante, principalmente el uso del teléfono celular, ya que este hábito se ha identificado como una de las principales causas de accidentes en la ciudad.

También señaló que en las últimas semanas se ha observado un aumento en los incidentes viales, sobre todo de motocicletas, por lo que exhortó a las y los automovilistas a reforzar las medidas de seguridad durante la conducción.

“Hoy en día, el teléfono es una distracción muy importante; cerca del 70 por ciento de los accidentes se deben a no poner atención al camino, muchas veces por el uso del celular, incluso en choques con vehículos estacionados”, expuso el funcionario municipal.

Córdova González recordó que el Reglamento de Tránsito establece una multa de Mil 697 pesos y los primeros 14 días paga la mitad del monto para quienes conduzcan utilizando el celular, la cual puede pagarse en la presidencia municipal. Así que evite esa sanción, agregó.

Finalmente, reiteró que la Dirección de Tránsito y Vialidad continuará fortaleciendo sus acciones de concientización y vigilancia para fomentar una cultura vial responsable, con el objetivo de reducir los accidentes y proteger la vida de todas y todos los victorenses.

Por cierto, me informan que Tránsito y Vialidad local tuvo una reunión ayer con los organizadores de la feria y se acordó que esta corporación ya está lista y puesta para cubrir todo el operativo de la Feria Tamaulipas 2025. Concientizando y orientando el buen orden.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, todo está listo y preparado para que se lleve a cabo la Cabalgata de la FMVZ que celebrará su 68 Aniversario, por lo que esta Facultad y la UAT vienen invitando a toda la comunidad a participar a la tradicional cabalgata con motivo de su fundación.

Será este sábado 18 de octubre la cita, salida: Hospital Veterinaria de Grandes Especies en Ciudad Victoria, en punto de las 11:00 horas. Así que si te gusta montar, cabalgar o trotear en caballo está invitado.

2.- Por cierto, aun no se han puesto de acuerdo en el Senado de la Republica con la aportación para los damnificados, unos dicen que una quincena, otros que un mes, pero no se ponen de acuerdo. No sean tacaños.

Mientras tanto, aquí en Tamaulipas las diferentes dependencias del gobierno estatal vienen haciendo colectas para mandar apoyo a nuestros hermanos de Veracruz. Otros lo hacen desde fundaciones para el mismo fin, caso específico la de Marcelo Olán Mendoza de Reynosa, la cual hay que reconocerle por su altruismo que desde mucho tiempo lo viene haciendo en bien de todos.

3.- Hoy inaugurará Américo Villarreal Anaya Feria Tamaulipas 2025, donde el gobernador llamará a las y los tamaulipecos a vivir y disfrutar en paz estos momentos que contribuyen a forjar una sociedad más solidaria y humanista. Seguramente se hará acompañar por su distinguida esposa, la presidenta del DIF Estatal, doctora María de Villarreal, quienes cortaran el tradicional listón inaugural de la magna fiesta de las y los tamaulipecos, que este año se enmarca en una celebración más de nuestro estado.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.