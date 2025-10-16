Convoca Gobierno del Estado a la ciudadanía a participar en el concurso de catrinas y catrines “Almas Tamaulipecas”

Buscando resaltar las tradiciones mexicanas en torno al Día de Muertos, la convocatoria va dirigida a personas de 20 años en adelante, residentes de todos los municipios tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2025.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar Social, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) lanzan una nueva edición del Concurso de Catrinas y Catrines, esta vez enfocado en el orgullo de ser tamaulipeco.

«Este concurso representa la oportunidad de expresar y difundir nuestro patrimonio inmaterial a todas y todos los tamaulipecos, a través de nuestras tradiciones como mexicanos. Por ello, comprometidos con la visión del gobernador Américo Villarreal para enaltecer nuestras raíces tamaulipecas, en esta ocasión la convocatoria pide representar esa identidad a través de la creatividad en la caracterización», comentó el director general del ITCA, Héctor Romero-Lecanda.

Esta convocatoria está destinada a personas mayores de 20 años que residan en el estado, quienes serán calificados por su creatividad y originalidad, maquillaje y caracterización, desenvolvimiento escénico y por supuesto, el uso de elementos identitarios de Tamaulipas, que pueden incluir aspectos de personajes, tradiciones, indumentaria, patrimonio y naturaleza.

«Tamaulipas es rico en diversidad cultural e histórica, por ello esperamos que se inscriban personas de los diferentes municipios, como una forma de exponer el gran mosaico de tradiciones que se reúnen en nuestro territorio», agregó Romero- Lecanda.

Además de formar parte de uno de los eventos culturales más representativos en la capital tamaulipeca, los concursantes podrán ser acreedores a tres premios: $30 mil, $20 mil y $10 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

Las inscripciones para «Almas Tamaulipecas» deben hacerse en la Dirección de Patrimonio Cultural e Histórico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ubicado en el edificio gubernamental «Tiempo nuevo», o bien, en línea a través del formulario que se incluye en la convocatoria, la cual cierra el 26 de octubre del presente año y se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/6mzftsrv y en las redes sociales de ITCA Tamaulipas.