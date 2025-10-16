Avanza integración de los Consejos Municipales de Turismo: Sectur

Se busca consolidar con ellos un desarrollo turístico ordenado, participativo y sostenible en la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2025.- “En Tamaulipas impulsamos con pasión el turismo como motor de desarrollo, y fortalecer la gestión turística local es nuestra prioridad para detonar el crecimiento de esta vibrante industria en el estado”, expresó el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

Refirió que, por ello, la integración de los Consejos Municipales de Turismo es clave para unir esfuerzos, potenciar destinos y consolidar a Tamaulipas como un referente de experiencias inolvidables.

Actualmente —dijo— se cuenta con avances significativos en la instalación de Consejos Consultivos Turísticos Municipales, “lo que permitirá consolidar espacios de participación ciudadana y de planeación sectorial en los destinos con mayor dinamismo de un estado que lo tiene todo”.

El funcionario estatal señaló que, con el objetivo de seguir avanzando, la Secretaría de Turismo del Estado se ha trazado como meta que, al cierre del ejercicio 2025, el 50 por ciento de los 20 municipios con mayor vocación turística cuenten con su respectivo Consejo Consultivo Turístico Municipal.

Refirió que se trabaja para que, al primer semestre de 2026, la cobertura en todos los municipios con vocación turística del estado cuente con su consejo respectivo.

“Todo ello, en pleno cumplimiento con la Ley de Turismo de Tamaulipas, que faculta a esta secretaría para promover la integración de dichos consejos y consolidar con ello un desarrollo turístico ordenado, participativo y sostenible”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.