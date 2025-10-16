Estatales

Aplica IDPET exámen para aspirantes a defensores públicos y asesores jurídicos en Tamaulipas

44 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2025.-  El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas llevó a cabo con éxito la aplicación del examen correspondiente a la convocatoria para la selección de nuevas defensoras y defensores públicos, así como asesoras y asesores jurídicos, como parte de su compromiso con la mejora continua en la atención a la ciudadanía.

La evaluación se realizó de manera simultánea en cinco de las seis coordinaciones estatales: Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante y Zona Sur, con la participación de 119 aspirantes que buscan integrarse a esta institución con vocación de servicio y apego a los principios constitucionales.

Roxana Guerrero Galván, directora general del Instituto de Defensoría Pública, destacó la importancia del proceso y reconoció el compromiso de las y los participantes.

“Esta evaluación representa un paso clave en el fortalecimiento del servicio público de defensa y asesoría jurídica en Tamaulipas, bajo la visión y respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una administración comprometida con la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Nos enorgullece contar con aspirantes que comparten esta visión de una justicia accesible, humana y profesional.

Con este proceso, reafirmamos nuestro compromiso con la profesionalización del personal y con brindar a la ciudadanía una atención de calidad, con perspectiva de derechos”, expresó Guerrero Galván.

