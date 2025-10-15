Secretaría de Economía de Tamaulipas y Banamex impulsan a PyMES con financiamiento y herramientas digitales

La colaboración entre Gobierno de Tamaulipas y Banamex ofrece financiamiento competitivo, herramientas digitales y programas de capacitación para fortalecer el desarrollo y permanencia de las PyMEs en la entidad

Ciudad de México.- Octubre 15 de 2025.- La Secretaría de Economía de Tamaulipas, en coordinación con Banamex, anunció la firma de un Convenio Estratégico para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de la entidad. El acuerdo busca facilitar el acceso a financiamiento competitivo, herramientas digitales y programas de capacitación que favorezcan su desarrollo y permanencia en el mercado.

Con el acuerdo, las empresas locales no solo podrán atender sus necesidades inmediatas de liquidez y administración, sino también acceder a recursos que impulsen su crecimiento a mediano y largo plazo.

De esta manera, se busca consolidar a las PyMEs como motor del desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación de la región.

A través de este acuerdo, las PyMEs formalmente constituidas (como personas físicas con actividad empresarial o personas morales) podrán acceder a beneficios que impulsan su crecimiento, entre los que se incluyen:

Paquete Pymes sin costo los primeros 3 meses al contratar la cuenta eje.

Crédito Amortizable: 0% de comisión por contratación y una tasa desde el 15.00%.

Terminal punto de venta, sin cuota de afiliación y sin costo en la renta los seis primeros meses.

Tienda en línea, desarrollo e implementación y sin cuota de afiliación por un año.

Negocio Protegido, con 10% de descuento.

Acceso a conferencias y análisis de valiosa trascendencia.

Además, para a través del programa, Mujer Empresaria, podrán tener acceso a un taxi chofer, coach nutricional, coach fitness y asistencia empresarial como electricista, cerrajería, cristalería, plomería y entre otros.

La secretaria Ninfa Cantú Deándar destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoce en las MiPyMEs el verdadero motor de la economía local, por su capacidad de generar empleo, impulsar el consumo interno y dinamizar nuestras regiones productivas.

«Hoy con BANAMEX, iniciamos una nueva etapa de colaboración estratégica entre el sector público y el sector financiero, para construir soluciones concretas en materia de inclusión financiera, crédito responsable y educación financiera, que fortalezcan el tejido empresarial tamaulipeco».

Por su parte, Itza Morales, directora del segmento PyME de Banamex, señaló: “Las PyMEs en Tamaulipas representan el corazón de muchas familias emprendedoras, guardianas de oficios tradicionales y motor de la riqueza cultural y económica del estado. Nuestro compromiso es acompañarlas en su desarrollo con soluciones financieras a su medida».

La firma de este acuerdo de colaboración también contó con la participación de la secretaria de Economía del estado de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar así como la directora de segmento PYME, Itza Morales Ramírez; la directora de estrategia comercial PYME Maria Alejandra Arauz; Gerardo Zamudio Moncada, director divisional de la Banca Comercial Norte; Israel Chorley Moreno, director de Banca de Gobierno Norte Banamex y Yuraima Martínez Alanis, directora distrital de Ciudad Victoria.

Las y los interesados pueden acudir a cualquier sucursal Banamex de Tamaulipas y/o registrarse en línea en www.banamex.com/pymes/solicitud-de-asesoria/](https://www.banamex.com/pymes/solicitud-de-asesoria/), donde deberán de utilizar el código promocional Tamaulipas.