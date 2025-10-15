Realiza SSPT Primer Rally por la Salud Mental

-El objetivo es sensibilizar al personal respecto al cuidado de la salud mental y mejorar el clima laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2025.- Entre las acciones desempeñadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, las áreas de Deportes y Psicología del Departamento de Salud llevaron a cabo el “Primer Rally por la Salud Mental” en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM).

El evento consistió en una serie de actividades lúdicas y físicas que promueven la concentración, coordinación, trabajo en equipo y memoria, en las cuales participaron personal operativo y administrativo.

Además del impacto positivo individual, la psicóloga, Cecilia Abigail Blanco García, comentó que al integrar en las dinámicas a personal de diferentes áreas de la SSPT, se fortalece el clima laboral y las relaciones interpersonales entre quienes integran esta dependencia.

“El objetivo es ese: el clima laboral mejorarlo, la salud mental, tanto de elementos como de administrativos, mejorarlo y ayudar”, declaró.

Para ello, reiteró el exhorto a comunicarse al Área de Psicología en donde se ofrece el servicio gratuito para el personal tanto operativo como administrativo.