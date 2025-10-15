Presenta INDE Tamaulipas convocatoria para el Premio Estatal del Deporte 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2025.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas dio a conocer la convocatoria para la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, una distinción que reconoce a lo más destacado del ámbito deportivo, incluyendo entrenadores, atletas, promotores, periodistas deportivos y la entronización al Salón al Mérito Deportivo.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virúes Lozano informó que la ceremonia de entrega será encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, aún con fecha y sede por definir. Por lo pronto, dijo, ya inició la recepción de documentos de las y los interesados en contender por la máxima distinción que se otorga al deporte tamaulipeco.

Explicó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) también reconocerá a la o el Mejor Deportista, Mejor Entrenador y a quienes hayan fomentado, protegido o impulsado la práctica deportiva.

El Director General del INDE informó que, por iniciativa del Instituto, se premiará a los mejores exponentes en las categorías de Deportista Juvenil, Deportista Infantil, Deportista Adaptado, Deportista No Federado y Deportista Veterano.

Además, se elegirá —de acuerdo con su trayectoria y logros— a la persona que este año ingresará al Salón al Mérito Deportivo, sumando su nombre al de las leyendas del deporte tamaulipeco.

En cuanto al Premio Estatal de Periodismo Deportivo, se reconocerán los mejores trabajos en las categorías de crónica, reportaje, entrevista, video reportaje y fotografía.

Virúes detalló que se tomarán en cuenta los logros deportivos, así como los trabajos periodísticos realizados entre el 11 de octubre de 2024 y el 11 de octubre de 2025.

Asimismo, indicó que para esta edición del Premio Estatal del Deporte 2025 se mantendrá el estímulo económico para las y los ganadores respecto a ediciones anteriores.

Todas y todos los interesados deberán enviar su documentación a las oficinas del Instituto del Deporte o vía electrónica, siguiendo lo indicado en la convocatoria. La fecha límite para participar será el 24 de octubre.

Checa la convocatoria aquí:

https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/wp-content/uploads/sites/18/2025/10/convocatoria-premio-estatal-del-deporte-2025.pdf

https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/wp-content/uploads/sites/18/2025/10/convocatoria-periodismo.pdf