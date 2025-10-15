Obtiene Instituto Tecnológico Superior de El Mante certificación CIEES en Sistemas Computacionales

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2025.- El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) obtuvo la certificación de calidad otorgada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), otorgada al programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director general del instituto, informó que esta certificación, con una vigencia de tres años, marca un antes y un después para el plantel, pues es el resultado tangible de una rigurosa evaluación realizada el pasado semestre.

Explicó que la certificación de los CIEES, que es un referente nacional en materia de educación superior, valida el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y reafirma la excelencia académica del Instituto Tecnológico.

“La obtención de esta certificación demuestra que la inversión en la mejora continua y en la infraestructura educativa de Tamaulipas, está asegurando que las y los futuros ingenieros en sistemas cuenten con una formación de primer nivel”, destacó.

Indicó que el proceso de evaluación contó con la participación activa y coordinada de docentes, estudiantes y personal administrativo, evidenciando un esfuerzo colectivo enfocado en la formación de egresados de alto perfil.

Subrayó que este logro institucional es un reflejo del compromiso y el impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya brinda a la educación superior, reforzado por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, al fortalecer la calidad de los programas académicos para responder a las demandas de un mundo cada vez más competitivo.

Enfatizó que al obtener este reconocimiento de los CIEES, el ITSM no solo consolida su proceso de mejora continua, sino que también garantiza a la sociedad que sus egresados de Ingeniería en Sistemas Computacionales están preparados para los desafíos tecnológicos del presente y del futuro, confirmando la solidez de la educación superior en la entidad.