Mujeres rurales: fuerza viva que transforma el campo tamaulipeco

43 min ago
1 minuto de lectura

Tula, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2025.- De manera simultánea, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural en los municipios de Aldama, Padilla y Tula, con el propósito de reconocer y reflexionar sobre el papel esencial que desempeñan las mujeres en el desarrollo agrícola, ganadero, forestal, pesquero y acuícola de la entidad.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, encabezó el evento en el municipio de Tula, donde se destacó la aportación de las mujeres rurales como agentes de transformación en sus comunidades.

“Agradezco y reconocer el apoyo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha demostrado su compromiso con el campo y con las mujeres rurales, porque cuando una mujer rural prospera, toda su comunidad crece con ella”, resaltó.

«Este día, además de celebrarlas, es una conmemoración que busca visibilizar el valor, la lucha y la contribución de millones de mujeres que, como ustedes, día con día transforman el campo con su esfuerzo y su trabajo», expresó.

«En Tamaulipas, nuestras mujeres rurales son sinónimo de trabajo incansable y esperanza.

Desde las productoras agrícolas y ganaderas, hasta las artesanas, apicultoras, pescadoras y emprendedoras, todas contribuyen a mantener viva la tierra y fortalecer a sus comunidades», refirió.

Además, como parte de las actividades, se realizó una exposición de experiencias de mujeres extensionistas dedicadas a los rubros de agricultura, ganadería, forestal, pesca y acuacultura, quienes día a día contribuyen al fortalecimiento de las capacidades productivas del sector rural, impulsando la innovación y la sostenibilidad en sus regiones.

En el municipio de Padilla, el evento fue dirigido por el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, mientras que en Aldama, encabezó la jornada el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, quienes resaltaron el compromiso del Gobierno del Estado con la equidad de género y el desarrollo rural integral.

