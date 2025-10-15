Impulsa Tamaulipas protección de la Cuera Tamaulipeca como Indicación Geográfica

Ciudad de México.- Octubre 15 de 2025.- El Gobierno de Tamaulipas que preside Américo Villarreal Anaya entregó la solicitud de Declaración de Protección para la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca, al Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo.

El titular de Turismo destacó que este acto representa mucho más que un trámite administrativo, un reconocimiento al valor cultural, histórico y simbólico de una prenda que ha trascendido generaciones, que se ha convertido en identidad colectiva y que nos distingue con orgullo ante México y el mundo.

“La Cuera Tamaulipeca no solo es una obra de arte confeccionada con destreza y paciencia; es un emblema del carácter fuerte, noble y trabajador de nuestra gente”, explicó.

Señaló que contar con la Indicación Geográfica, permitirá proteger la autenticidad de esta prenda, fortalecer la economía de las familias artesanas y asegurar que el nombre de la Cuera Tamaulipeca sea sinónimo de calidad, origen y orgullo regional para defender lo nuestro.

“Integraremos a la Cuera Tamaulipeca como un símbolo central de nuestras campañas de promoción turística, en ferias, exposiciones y plataformas digitales, mostrando al país y al mundo la calidad, creatividad y autenticidad de nuestro estado”, refirió.

“En Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador, trabajamos todos los días para fortalecer nuestra identidad, reconstruir el tejido social y promover un desarrollo sostenible basado en la cultura, la creatividad y la dignidad del trabajo artesanal”.

Durante el evento, el Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, estuvo acompañado de Ninfa Cantú Deándar, Secretaria de Economía; René Lara Cisneros, Presidente Municipal de Tula y Dámaso Anaya Alvarado, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Por último, señaló que la Cuera Tamaulipeca la han portado desde la presidenta Claudia Sheinbaum, Pedro Infante, Plácido Domingo, los papas Juan Pablo II y Benedicto, Saúl «El Canelo» Álvarez, Julio César Chávez , la reina Sofía, el rey Juan Carlos de España, así como por Alberto y Carolina de Mónaco, entre otras personalidades más.