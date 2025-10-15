Por: Raúl Terrazas Barraza

Diputados, poderío laboral

Total, entre miércoles y jueves de esta semana correspondiente a la mitad del mes de octubre de 2025, las y los Diputados de la Legislatura 66, dan una demostración de poderío laboral, entre reuniones de Comisiones Legislativas, sesión pública ordinaria del Pleno, más sesiones de Comisiones, atención de los asuntos de las oficinas de cada, conversaciones con representantes de medios de comunicación y desde luego reuniones previas de todo tipo para cuidar que nada se salga de control.

Esto último, entre otras cosas, porque deben de cuidar al máximo la imagen del responsable de la Junta de Gobierno, Diputado Humberto Prieto Herrera, ya que, desde hace unos días saboreo las mieles de ser figura nacional momentánea al ser calificado con alto desempeño en la posición que ocupa dentro de la Legislatura 66.

Por tanto, cada Legisladora y Legislador debe de dar el mayor esfuerzo para que este primer mes del período ordinario de sesiones salga a pedir de boca y, además, que los contenidos sean de gran impacto social, porque de esa manera gritarán desde cualquier tribuna o ladrillo en el que se paren, que legislan para el bienestar de los habitantes de Tamaulipas.

Solo para que haya una idea clara de la chamba para este jueves, serán 11 sesiones de Comisiones de las nueve de la mañana a las 12 del día.

Es decir, una reunión de las y los Diputados de una buena parte de las Comisiones cada 15 minutos, quienes integran las de Salud y Asuntos Municipales, comenzarán su reunión a las 12 del día, estarán menos de 15 minutos y se incorporarán al Pleno, luego de que pedirán a las autoridades de salud que lleven a cabo acciones para localizar consultorios que funcionan de manera ilegal y que lleven a cabo los procedimientos normativos conducentes.

Obvio, para nutrir de actividades al Pleno Legislativo que se reúne este jueves, se llevaron a cabo otras 11 reuniones de comisiones el miércoles, desde las once de la mañana y hasta la seis de la tarde, por tanto, la secretaría General del Congreso del Estado trabajó hasta altas horas de la noche para presentaron los dictámenes de los asuntos que fueron acordados por las y los Legisladores.

La tarde de ayer, juntas las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos segunda, revisaron y dejaron listo el decreto para reformar disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de homicidio en razón de parentesco.

Esta última sesionó con las Comisiones de Cultura y la de Atención a Grupos Vulnerables para proponer un decreto a fin de reformar el Artículo Cuarto de la Ley Para el Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Tamaulipas a fin de que haya más apertura para impulsar esta actividad económica.

Antes de la sesión plenaria de este jueves, la Comisión de Salud y la de Estudios Legislativos primera, para proponer cambio en la Fracción nueve del Artículo 17 y el Artículo 39 que se refieren al adulto mayor, con la finalidad de ampliar sus determinaciones para el respaldo que para las personas de este grupo de edad.

Para después de la sesión pública, que se dijo será de gran productividad Legislativa, habrá todavía cuatro reuniones de Comisiones y la que cerrará el día, será la de Seguridad Pública de la cual saldrá un punto de acuerdo para pedir a la secretaria de Seguridad Pública, que tiene a su cargo Carlos Pancardo Escudero, una información requerida por el Poder Legislativo, misma que no ha llegado.

Los otros

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, firmó un convenio colaboración con la Autoría Superior de la Federación, ASF, con el propósito de fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y la cultura de integridad en la educación superior, además de impulsar proyectos de capacitación e investigación para las Universidades.

El evento para la firma del convenio se llevó a cabo en la capital y fue presidido por el Doctor Luis Armando González Placencia, secretario General de la ANUIES y el Doctor David Colmenares Páramo titular de la ASF, quienes coincidieron y señalar que a partir de este documento de compromisos habrá espacios para la cooperación técnica mediante la capacitación y el intercambio de experiencias ciudadanas incrementar día a día la confianza en la educación superior

La Universidad Autónoma de Tamaulipas como uno de los brazos fuertes de la ANUIES, estuvo representada por el Rector, Médico Dámaso Anaya Alvarado, quien avaló el compromiso de las Instituciones de Educación superior con la transparencia y la responsabilidad social universitaria, así cómo, mantener una administración eficiente ética y abierta orientada al fortalecimiento académico y al uso responsable de los recursos públicos, en beneficio de la comunidad estudiantil y la sociedad tamaulipeca.

Es importante señalar que, las Universidades Públicas como entes que reciben recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF y por ser organismos descentralizados, deben de informar del uso de los recursos que les fueron asignados a manera de cuentas públicas que se revisan tanto en la Auditoría Superior de la Federales como en la Auditoría Superior del Estado y deben de ceñirse a las normas establecidas para la comprobación del ejercicio presupuestal.

La firma del convenio entre líderes de las Universidades públicas y privadas que se agrupan en la ANUIES, fue de gran solemnidad e institucionalidad, porque, antes que nada, los directivos buscan cumplir al pie de la letra con la rendición de cuentas, en el entendido de que ello, es el punto de partida para aspirar a más recursos presupuestales, porque se trata de la formación de los jóvenes que serán quienes produzcan y generen ingresos al país.