Fortalece UTTN inclusión educativa mediante capacitación a docentes

Matamoros, Tamaulipas.– Octubre 15 de 2025.- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) llevó a cabo con éxito dos jornadas de capacitación intensiva en materia de educación inclusiva en el municipio de Matamoros, informó su rector, Edgar Garza Hernández.

Compartió que esta capacitación estuvo dirigida a docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) y a egresados de la carrera de Psicología, quienes se preparan como futuros maestros sombra.

Apuntó que esta iniciativa es fruto de un convenio de colaboración que busca transformar los entornos de aprendizaje, acción que se alinea con los esfuerzos para promover una educación verdaderamente accesible y equitativa para todas y todos los sectores de la población.

Recordó que estas capacitaciones se realizaron en el marco de la jornada organizada por el Sistema Intersectorial para la Protección y Gestión Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), centrada en proporcionar estrategias pedagógicas efectivas para auxiliares y maestros sombra.

Una de las capacitaciones fue el taller “El Lenguaje de la Inclusión”, que abordó la correcta terminología y el respeto hacia los Grupos de Atención Prioritaria (GAP), incluyendo alumnado con discapacidad, personas de pueblos indígenas, aquellas en situación de movilidad y miembros de la diversidad sexual y de género.

Indicó que los talleres y pláticas fueron impartidos por el Mtro. Rubén David Soto Zárate y la Ing. Sol Karina Soto Batalla, quienes destacaron la urgencia de una formación profesional basada en el respeto y la equidad.

Reafirmó que estas acciones conjuntas entre la UTTN y el Gobierno Municipal de Matamoros son reflejo del compromiso de ambas instituciones por brindar a las y los estudiantes con discapacidad las mejores condiciones posibles en sus entornos escolares.

Resaltó que esta importante iniciativa forma parte de la política educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y respaldada por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, cuya labor se ha enfocado en garantizar que la educación en Tamaulipas no deje a nadie atrás, promoviendo una formación que atienda la diversidad del alumnado con un firme enfoque de derechos humanos.