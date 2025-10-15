Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Calumnias no hacen mella en el quehacer universitario

Mientras la guerra sucia arrecia en contra del rector Dámaso Anaya Alvarado, éste sigue trabajando en diferentes frentes y en estos momentos, junto con sus colaboradores está enfocado en la situación crítica que viven las familias de los estudiantes del sur de Tamaulipas, donde se requiere el apoyo de toda la sociedad sin distingos de partidos políticos.

Quienes conocen al rector del Alma Mater tamaulipeca, saben que es un hombre de trabajo, terco en sacar adelante la chamba que tiene como rector, porque el estado requiere de avances en la educación superior, como en su caso y que lo ha demostrado en su corto periodo rectoral al poner en marcha una serie de acciones como preparatorias y carreras nuevas, entre ellas la de medicina en la capital del estado.

Lo que no se vale es que gente sin escrúpulos traten de desestabilizar a una comunidad universitaria como lo de la UAT, persiguiendo fines políticos- electorales, aunque creemos que por más calumnias que le inventen no prosperarán, porque no hay pruebas en contra de Dámaso Anaya.

Más temprano que tarde habrá de conocerse quién o quiénes son los encargados de esta serie de calumnias que han dispersado en muchos medios de comunicación a nivel local y hasta nacional. Al tiempo.

Por cierto, esos detractores panistas, camuflados y que todavía están por ahí incrustados en una área de gobierno no conciben que Dámaso Anaya Alvarado, haya sido reconocido como uno de los rectores mejor calificados del país en una encuesta reciente. Y no se trata de competir, sino que su trabajo, su gestión y desempeño son bien evaluados por la comunidad académica y otros actores ajenos a la institución.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, la que lleva record como la alcaldesa mejor evaluada del país, es Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal de Nuevo Laredo. Y esto se constata de acuerdo a la más reciente encuesta nacional de Mitofsky y El Economista. Así se consolida en el primer lugar nacional en desempeño, gracias a un gobierno cercano, humanista y de trabajo permanente en áreas clave como seguridad, salud, educación y servicios públicos.

Carmen Lilia atribuyó estos resultados al trabajo constante de su administración desde su primera gestión. Señaló que continuará fortaleciendo los programas que mantienen una comunicación directa con la ciudadanía. Y aun dice, lo mejor está por venir y vamos por más.

2.- Por cierto, al que hemos visto muy activo últimamente es al Secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, quien recorre la entidad entregando ambulancias a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, para fortalecer el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), mejorar la atención prehospitalaria y garantizar servicios de salud en comunidades vulnerables. Así ya estuvo en Jiménez, Soto La Marina, Aldama, Jaumave y Palmillas; destacando que las unidades fortalecerán la Red de Atención Interhospitalaria y permitirán traslados más seguros y oportunos para salvar vidas.

Este programa busca reducir tiempos de respuesta en emergencias y reforzar la capacidad operativa del sistema de salud. Con estas acciones, seguimos trabajando incansablemente por la salud, la seguridad y el bienestar de las y los tamaulipecos, dijo. Es una estrategia del gobernador Américo Villarreal de acercar la atención médica y mejorar la calidad de los servicios de salud en situaciones de emergencia, agregó.

3.- Desde la Cámara de diputados allá en el Congreso de la Unión de San Lázaro en la Ciudad de México, se reportó ayer martes por la mañana el diputado federal neolaredense Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal y se dijo listo para construir acuerdos con todos los Grupos Parlamentarios. Que habría debates a favor y en contra en cuanto a tratar sobre la ley de amparo, pero que todo seguramente saldría bien, pues le apuesta al dialogo y a la concordia en bien de todo Tamaulipas y México. Que tendría agenda llena de legislar este miércoles y jueves, dijo. Suerte mi diputado, eres un legislador muy movido, pero sobretodo productivo en la Cámara de Diputados y traes la camiseta bien puesta de la 4T.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.