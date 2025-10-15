Estatales

Avanza segunda etapa de rehabilitación en Villas de la Esperanza

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2025.- La Secretaría de Obras Públicas (SOP) continúa con los trabajos de rehabilitación en el Centro Estatal de Salud Mental “Villas de la Esperanza”, ubicado en el municipio de Matamoros. Hasta la fecha, las labores registran un avance cercano al 50 %, apuntó el titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario indicó que para esta segunda etapa se han destinado más de 16 millones de pesos, adicionales al monto invertido en la primera fase. En ese primer tramo se construyó la barda perimetral del centro, con una inversión de 12 millones de pesos.

Señaló que, en la etapa actual se están colando y puliendo los pisos de las canchas de usos múltiples, renovando el cuarto de lavandería, instalando ventanas de acrílico, colocando inodoros y lavamanos de acero inoxidable, y aplicando pintura.

“Estamos comprometidos con la visión de este gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, para brindar instalaciones dignas, seguras y adecuadas, cubriendo las necesidades tanto de los pacientes como del personal”, subrayó el servidor público.

Con estas obras, dijo, se busca garantizar espacios seguros, dignos y funcionales para las y los usuarios de este centro de salud, así como mejorar las condiciones de trabajo.

