CEDES Matamoros se pinta de rosa contra el cáncer de mama

40 min ago
1 minuto de lectura

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2025.- En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Matamoros, se pintó de rosa, color designado a nivel internacional para visibilizar la importancia de la prevención oportuna y acceso a tratamientos oncológicos.

Al exterior del centro, se realizó un encendido de luces y la colocación del monumental moño, acto que contó con la presencia del subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Juan Antonio Sánchez Ruiz y personal de la Dirección de Administración y Seguridad del CEDES Matamoros.

En cuanto a las acciones celebradas al interior, se llevó a cabo una campaña de salud sexual y reproductiva a cargo de personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), quienes impartieron una plática informativa y realizaron pruebas rápidas para detección de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), hepatitis C y sífilis.

Las pruebas fueron aplicadas tanto en el área femenil como varonil, con el objetivo de facilitar el diagnóstico y tratamiento oportuno, así como reducir los riesgos de contagio, beneficiando a 129 varones y 39 mujeres en proceso de reinserción social.

Con acciones integrales que salvaguardan el derecho a la salud, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se suma a la campaña global para reducir los fallecimientos derivados de este tipo de cáncer, bajo un enfoque humanista que integra a la población penitenciaria.

