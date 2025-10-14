Visitan titular de SEMSyS y coordinador de OPD’s la Universidad Politécnica de la Región Ribereña

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2025.- Con la finalidad de conocer el estado de sus instalaciones y el avance en la implementación de sus programas académicos, Igor Crespo Solís, titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), y Luis Manuel Salazar García, coordinador de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del sector educativo, visitaron la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR).

Acompañado por personal docente, administrativo y un grupo de estudiantes, Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, recibió a las autoridades educativas y dirigió el recorrido por las instalaciones de la UPRR, donde se mostraron los laboratorios, talleres, áreas deportivas y salones de clase. Durante la visita, saludaron a las y los coordinadores, docentes y estudiantes, quienes presentaron algunos de los proyectos y actividades que se desarrollan en las diferentes áreas de la universidad.

“Es muy gratificante ver cómo los jóvenes de la UPRR se integran a proyectos que no solo fortalecen sus conocimientos, sino que también los preparan para aportar soluciones innovadoras a nuestra sociedad. La educación de calidad es un compromiso que tenemos con cada estudiante, y hoy podemos constatar el excelente trabajo que se realiza aquí”, expresó el subsecretario Crespo Solís.

Destacó la importancia de la vinculación dentro de la comunidad universitaria, señalando que estudiantes, docentes y directivos deben trabajar con un mismo propósito: la calidad educativa, en congruencia con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya e implementa el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

“Recorrer los laboratorios, talleres y salones nos permite constatar el esfuerzo conjunto que docentes y alumnos realizan día a día. Cada proyecto, cada práctica y cada actividad forman parte de un proceso que garantiza que Tamaulipas cuente con profesionistas capaces y comprometidos con su entorno”, finalizó.