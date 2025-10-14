Refuerza Tamaulipas estrategia de seguridad en la región sur-centro con recursos del FORTAMUN

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Octubre 14 de 2025.- Con el firme compromiso de fortalecer la seguridad desde el ámbito local, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades municipales de El Mante, Ocampo, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Xicoténcatl y González, enfocada en el uso estratégico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

El encuentro fue presidido por Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde se analizaron líneas de acción orientadas a maximizar el impacto de los recursos destinados a la seguridad pública.

Durante la sesión se enfatizó la importancia de destinar al menos el 20% del FORTAMUN a programas y acciones que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades locales en materia de seguridad, incluyendo áreas como la policía de proximidad, justicia cívica, prevención de la violencia, cuerpos de bomberos y protección civil.

Zúñiga Castillo subrayó que una gestión eficiente de estos recursos permite a los municipios afrontar con mayores herramientas los desafíos en materia de seguridad, promoviendo entornos más seguros y confiables para la ciudadanía.

Los representantes municipales expresaron su disposición para mantener un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, en beneficio de sus comunidades.

Indicó que el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la seguridad y el desarrollo regional, impulsando una visión de colaboración que permita consolidar un entorno de paz y bienestar para todas y todos los tamaulipecos.