Impulsa Gobierno de Tamaulipas infraestructura educativa con 772 obras

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2025.- De octubre del 2022 a la fecha, el Gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, ha ejecutado un total de 772 obras a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), de las cuales, más de 460 se concentran en los municipios de mayor población con una inversión superior a los 740 millones de pesos.

El titular del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui refirió que son Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero y Victoria, las ciudades donde se ha destinado mayor recurso para fortalecer los planteles educativos.

“Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar y la formación de las nuevas generaciones, a través del trabajo coordinado de este Instituto, con las Secretarías de Obras Públicas y Educación, transformando los planteles escolares con una visión humanista, priorizando la equidad y el acceso a una formación educativa de calidad para todas y todos los tamaulipecos,”, expresó el servidor público.

Con estos avances -dijo- el gobernador reafirma su compromiso con la transformación educativa, consolidando el esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno para garantizar espacios que inspiren el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo integral de las y los estudiantes.