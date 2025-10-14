HR Ratings se suma al reconocimiento de la solidez financiera de Tamaulipas y ratifica la calificación HR A+ con Perspectiva Estable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2025.- La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación HR A+ con Perspectiva Estable al Gobierno del Estado de Tamaulipas. Esto significa que la entidad mantiene una situación financiera sólida y estable, con un manejo responsable de su deuda y de los recursos públicos, expresó Jesús Lavín Verástegui, secretario de Finanzas.

Durante 2024, el Estado logró un superávit financiero, es decir, gastó menos de lo que ingresó, con un resultado equivalente al 2% de los ingresos totales. Además, los ingresos disponibles —aquellos que el Estado puede usar libremente— crecieron 7% en comparación con el año anterior.

Refirió que gracias a este incremento, el gobierno pudo pagar parte de sus deudas con proveedores y contratistas, reduciendo su pasivo circulante (las deudas de corto plazo) de 16.1% a 12.6%. También se registró una disminución en el nivel de endeudamiento, lo que refleja un uso más eficiente del financiamiento.

La agencia destacó que Tamaulipas mantiene un manejo responsable y controlado de su deuda, y que esta tendencia se conservará en los próximos años. Aún con el aumento previsto en la inversión en infraestructura, las proyecciones muestran que el equilibrio financiero del Estado se mantendrá estable, respaldado por políticas fiscales prudentes y un manejo eficiente del gasto.

HR Ratings también evaluó factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y concluyó que el Estado presenta un desempeño promedio, sin riesgos importantes que puedan afectar su estabilidad financiera.

Esta ratificación se suma a las otorgadas por otras agencias calificadoras, como Moody’s Local México, Fitch Ratings y PCR Verum, que también han reconocido la solidez financiera y el manejo responsable de las finanzas públicas del Estado de Tamaulipas.

El funcionario señaló que los resultados obtenidos reflejan el cumplimiento de la instrucción y la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de consolidar una administración ordenada, eficiente y transparente, reafirmando el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y el bienestar de la ciudadanía.

Subrayó que el reconocimiento de HR Ratings, demuestra la confianza en la administración estatal, comprometida con la disciplina financiera, la sostenibilidad a largo plazo y el impulso al desarrollo económico del estado.