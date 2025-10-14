Por: Raúl Terrazas Barraza

De Ríos y embalses

De Ríos y embalses las noticias son muy diferentes en Tamaulipas, ya que, mientras los primeros son objeto de una aguda vigilancia con la finalidad de tomar decisiones inmediatas en caso de que la creciente aumente y ponga en peligro personas y viviendas, esto en el Sur, las segundas, como es el caso de la Presa Vicente Guerrero y la Pedro José Méndez en el Centro, generan muy buenas noticias, porque incrementaron su caudal.

El Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya presidió una reunión de trabajo en la cual fue analizada la condición del Río Pánuco, en virtud de que, la gran cantidad de agua que baja por el y desemboca en el Golfo de México, entre Tampico-Madero y Pueblo Viejo en el norte de Veracruz, puede generar inundaciones y más vale estar bien preparados y en los sitios exactos para apoyar a quienes requieran una mano.

De forma remota en la reunión del Gobernador, estuvieron el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, ingeniero Raúl Quiroga Álvarez y los alcaldes de la Zona Conurbada, Mónica Villarreal Anaya de Tampico, Erasmo González Robledo de madero y Armando Martínez Manríquez de Altamira.

Se dibujaron varios escenarios y el más complicado precisa que entre sábado y domingo podrían generarse complicaciones en las partes bajas de los tres municipios, ello debido a las lluvias muy intensas que se presentaron en al menos cinco entidades del Centro de la República y en virtud de que, los Ríos que se llenaron allá, son afluentes del Pánuco, es decir, las aguas buscan la salida hacia el Litoral Oriente y eso implica que lleguen a la zona Sur de la entidad y el Norte de Veracruz.

Para el seguimiento puntual de los datos sobre el nivel del Río Pánuco que se monitorean a diferentes horas del día, fue instalada una Mesa de Coordinación en la que participa también la Coordinación Estatal de Protección Civil que depende del secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González y que tiene a su cargo Luis Gerardo González de la Fuente y será allí donde se tomen las decisiones gubernamentales en caso de que se llegue al nivel crítico.

En el Centro de la entidad, donde el agua es positividad en todos los sentidos, es preciso señalar que mejoró el nivel de almacenamiento de las Presas y, la que, en Ciudad Victoria a todos ocupa, la Vicente Guerrero, que el día seis de octubre en que se celebró un aniversario más de la fundación de esta capital, estaba al 63 por ciento de su capacidad.

Así estuvo también el día siete y ese mismo 63 por ciento se registró del tres al cinco de octubre, aunque, el primero y dos de este mismo mes estaba una décima más arriba, 63.1. Para el día ocho, comenzó la cuenta al alza, porque según los datos de la Comisión Nacional del Agua, el nivel comenzó a recuperarse, luego de que estuvo el año pasado a casi el 70 por ciento, porque llegó a63.2, luego el día nueve fue 63.3, el viernes de la semana dio un brinco al 65.4 por ciento de su capacidad y para el día once subió otros dos puntos, a 67.3.

El nivel llegó el día 12 al 68.4 por ciento de la capacidad y el día 13 subió cinco décimas más, quedó en 68.9, en este momento la presa tenía almacenados dos millones 695 mil 200 metros cúbicos de agua y este día 14 subió cinco décimas más para quedar en 69.4, que equivalen a dos millones 714 mil 600 metros cúbicos de agua y, por tanto, casi llegó al nivel obtenido con las lluvias de la Tormenta Tropical Alberto del año pasado.

La capacidad de almacenamiento de las nueve Presas de Tamaulipas que monitorea CONAGUA, tienen para este 14 de octubre el 82.5 por ciento de su capacidad de haber comenzado el mes de octubre con el 77.6 por ciento, es decir, aumentó en menos de una semana en un cinco por ciento, que, al parafrasear a los dedicados agricultores menonitas, del Estado de Chihuahua, el agua que proviene de la lluvia no debe de molestar a nadie, porque equivale a dinero, claro, visto con un sentido de producción agropecuaria.

Octubre, el mes de las lunas más comentadas por todo mundo, por aquello de que son las más bonitas del año, por extraño que parezcan ha aportado una excelente cantidad de agua a las presas almacenadoras y, en la otra cara de la moneda, tiene a la expectativa a autoridades municipales, estatales y locales, por el momento que se vive en el sur de la entidad, habida cuenta de que, el Río Pánuco puede rebasar su punto crítico y dar lugar a riesgo para las familias que viven en las partes bajas de Tampico, Madero y Altamira.

Villarreal Anaya hizo ver que se otorgará todo el respaldo necesario a las personas que puedan ser afectadas por ese fenómeno y al mismo tiempo agradeció la colaboración de las y los tamaulipecos que han aportado algún tipo de artículos que sirven mucho a las personas que enfrentan condiciones difíciles debido a las inundaciones de comunidades en Veracruz y Puebla.