Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Feria Tamaulipas 2025, tendrá 12 días de fiesta

*Inauguración del evento estará a cargo del Dr. Américo Villarreal Anaya

Estamos a unas horas de que arranque la fiesta más esperada en Ciudad Victoria, la Feria Tamaulipas 2025, que se celebrará del 16 al 27 de octubre (12 días de fiesta). Este año, Espectaculares García trae consigo 40 juegos mecánicos, incluyendo 4 nuevas atracciones que prometen emocionar a los visitantes. Qué bueno.

Algunas de las atracciones que podrás disfrutar son: Montaña rusa, Fire Department, Atracciones Clásicas, Juegos mecánicos variados para todas las edades; Además de las atracciones, la feria contará con: Zona Comercial: Más de 100 expositores y microempresas locales.

Gastronomía: Muestras gastronómicas de los 43 municipios de Tamaulipas, Teatro del Pueblo: Presentaciones de artistas como Matisse, Kumbia Kings, Los Cardenales de Nuevo León, entre otros más.

Es por ello de que no te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única en la Feria Tamaulipas 2025. Y está por comenzar y abrirse el telón.

Así que prepárate para disfrutar música, cultura, atracciones, comida y mucha diversión. Según sus organizadores la entrada general es de $50; gratis para niños menores de 1.10 m, personas con discapacidad y adultos mayores. Así que: ¡No te la puedes perder!

La Feria Tamaulipas 2025, es una tradición que alegra y une a nuestro estado.

Es un hecho que la Feria Tamaulipas 2025, será inaugurada por el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien seguramente se hará acompañar por su distinguida esposa, la señora, Dra. María de Villarreal, sus hijos, funcionarios de su gabinete y de los 43 alcaldes y alcaldesas de la entidad, entre otros invitados especiales más, por lo que todo está listo y preparado, pues habrá mucha seguridad.

También es un hecho que el DIF Tamaulipas y las dependencias del Gobierno del Estado, ofrecerán toda su gama de servicios y apoyos de manera directa a la ciudadanía.

Este evento tendrá una zona comercial más atractiva, con espacios de venta, donde se incorpora la tienda “Hecho en Tamaulipas” y artesanías de las seis regiones del Estado.

La Feria Tamaulipas 2025 y sus stands, es un espacio de diversión familiar en el recinto ferial de Ciudad Victoria. Ven y conoce más de cerca esta fiesta que es para todos.

Cabe destacar que, veremos municipios de la entidad que, destacarán en esta fiesta, pues le han dado otro impulso y desarrollo económico para las familias de sus territorios como: Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, Rio Bravo, San Fernando, Jiménez, Abasolo, Padilla, Güemez, Victoria, Casas, Soto la Marina, Tampico, Altamira, González, Ocampo, Llera, Tula, Bustamante, Palmillas, Jaumave, Villagrán, San Carlos, San Nicolás, Hidalgo, Mainero, Burgos, Cruillas y Méndez. Solo por citar algunos de los 43 municipios de Tamaulipas; los mismos que invitan a que conozcan sus tradiciones, su gastronomía y costumbres. Los mismos que saben hacer región.

Ah, se me pasaba, también la Unión Regional Ganadera de Tamaulipas tendrá su pabellón de exposición y venta de ganado, proveniente de todas las asociaciones locales del estado, según informes para el que esto escribe, José Guerrero Gamboa, Presidente de la UGRT.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, en esta edición de la Feria Tamaulipas 2025, el estado invitado será Nayarit, que ofrecerá una experiencia artesanal única con una serie de talleres especiales que se llevarán a cabo del 22 al 24 de octubre en el Polyforum de Victoria. Así que conozca más de cerca lo que produce.

2.- Por nuestros hermanos de Veracruz, el Gobierno de Tamaulipas, activó un plan emergente al comenzar con la recolección de apoyo para las familias damnificadas de ese estado vecino, sobre todo para los municipios de: Tuxpan, Poza Rica, Álamo, Tempoal, Cerro Azul y Tantoyuca. A la par del anuncio hecho por el gobernador Américo Villarreal, otras instancias municipales y actores políticos se unieron a la causa por su propia cuenta, organizando centros de acopio como: en Nuevo Laredo, Reynosa, en particular (Fundación Marcelo Olán Mendoza), Altamira, Tampico, Madero, entre otros. Así se une Tamaulipas en uno solo, por lo que, “Hoy por ti, mañana por mí”. Bien por ello.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.