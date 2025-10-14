Estatales

Concientiza Tránsito estatal a niños y niñas victorenses sobre seguridad vial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2025.- En el marco de la jornada cívica y educativa realizada en la Escuela Primaria José Guadalupe Longoria, personal de la Dirección de Tránsito Estatal llevó a cabo una actividad que promueve la seguridad vial en la infancia.

Esta consistió en temáticas y actividades dinámicas basadas en Leyes y Normas de Tránsito en las cuales participaron como ponentes tres guardias estatales de Tránsito.

Al ser la concientización y promoción de la cultura vial una de sus principales funciones, el personal de la Dirección de Tránsito Estatal incluye a la niñez en estas acciones preventivas, reconociendo su papel activo en la sociedad.

Asimismo, se espera ampliar la información mediante diferentes sectores poblacionales con el propósito de que la difusión se realice de manera integral y Tamaulipas continúe avanzando en materia de seguridad vial.

