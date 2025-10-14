Avanza CONALEP Tamaulipas al lograr el segundo lugar nacional en satisfacción educativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2025.- El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Tamaulipas alcanzó un resultado histórico al posicionarse en el segundo lugar nacional en la Encuesta de Medición de la Satisfacción del Servicio Educativo (e-MeSSE) 2025.

Fernando Arizpe Pedraza, director general de CONALEP en la entidad, informó que el índice estatal de satisfacción se elevó a 89.91, superando la media nacional y reflejando la confianza de madres y padres de familia en la calidad educativa que ofrece la institución. Este logro representa un salto significativo al avanzar 8 lugares en un solo año, con respecto al noveno lugar obtenido anteriormente.

Destacó que este resultado confirma que Tamaulipas avanza en la ruta correcta, brindando educación de calidad, con servicios eficientes y una formación técnica alineada a las necesidades del mercado laboral actual.

Explicó que los aspectos mejor evaluados fueron servicios escolares, formación técnica y vinculación, todos con puntajes superiores a los del año anterior y a la media nacional, lo que demuestra la pertinencia y solidez de la oferta educativa de los ocho planteles de CONALEP Tamaulipas.

Señaló que planteles como Río Bravo, que encabezó los indicadores, y El Mante, que reafirmó su constancia académica, fueron pilares en este ascenso. Asimismo, Victoria destacó por su cercanía con la comunidad escolar, Reynosa por sus avances en vinculación empresarial y Nuevo Laredo por la consolidación de sus programas de permanencia y orientación.

“La confianza de la comunidad escolar alcanzó niveles sin precedentes, con el 98.34 por ciento de madres y padres de familia manifestando que recomendarían al CONALEP como una opción educativa”, expresó.

Puntualizó que este ascenso es una clara muestra de que Tamaulipas avanza firmemente en el fortalecimiento de la educación técnica, como resultado del impulso y respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes han consolidado una política educativa moderna, incluyente y de excelencia en el nivel medio superior.

“Su compromiso ha sido fundamental para fortalecer las bases de la educación en Tamaulipas, generando más oportunidades y mejores condiciones de aprendizaje para las y los jóvenes”, concluyó.