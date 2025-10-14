Activa SEBIEN centros de acopio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2025.- En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, las delegaciones regionales, centros, parques y unidades de Bienestar fueron habilitados como centros de acopio de artículos de primera necesidad, para ser enviados a las familias del norte de Veracruz, afectadas por las recientes inundaciones.

Silvia Casas González, secretaria de esta dependencia, informó que, con la ayuda de la población tamaulipeca, cuya solidaridad siempre se ha manifestado en momentos difíciles, se busca responder a los hermanos veracruzanos que hoy sufren las consecuencias del fenómeno climático.

“Hemos visto la inmediata y noble respuesta del pueblo tamaulipeco, que ha estado llegando a los centros de acopio aportando su ayuda de corazón”, expresó Casas González.

Dijo que, en respuesta a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se concretó este plan de ayuda humanitaria, mismo que cuenta con una estructura operativa para cada delegación municipal, con el objetivo de garantizar la transparencia y correcta gestión de los donativos, como rasgo distintivo del gobierno estatal.

Describió que son once localidades en las que se instalaron los centros de acopio, que estarán recibiendo los donativos en especie en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a domingo. Dichas localidades son: Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Victoria, Soto la Marina, El Mante, González y Aldama, y en cada centro de acopio se desplegará una estrategia de recepción y registro de donativos; clasificación, almacenamiento y buen resguardo hasta su transporte y envío.

Los artículos solicitados van desde alimentos no perecederos como: arroz, frijol, pasta, aceite, atún, leche en polvo, café, enlatados, agua embotellada, sueros orales. En el listado se enumeran así también artículos de higiene personal, productos para bebés, adultos mayores y personas con discapacidad; ropa limpia y en buen estado, cobijas, colchonetas y calzado cerrado.

Casas González dijo que el pueblo tamaulipeco se está uniendo a esta causa en bien de todas las familias que están pasando por situaciones de pérdida y que necesitan el respaldo solidario y humanista que caracteriza no sólo a los tamaulipecos, sino a todos los mexicanos.