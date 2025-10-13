POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La declaración que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de este lunes, debe haber puesto nerviosos a más de uno. De manera contundente advirtió la jefa de la Nación, “que su gobierno, no encubrirá a nadie con vínculos delictivos”. Así de breve y concisa. Estas palabras surgen en el momento en que el senador Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, está siendo acorralado con una serie de señalamientos que no parecen tener otra salida, que no sea la revisión a fondo de esas acusaciones.

Mientras tanto, surgen evidencias de operaciones de la Barredora y de otras circunstancias que ponen en el ojo del huracán a don Adán Augusto. El caso específico, es que Estados Unidos lo ha investigado y el resultado de las averiguaciones, ya deben estar en el escritorio de la presidenta Sheinbaum.

Sea cual sea el resultado de las averiguaciones realizadas por el vecino país, Adán Augusto López está envuelto en una serie de cuestionamientos a partir de que fue dado a conocer, que su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, está ligado al grupo criminal “La Barredora”, aunque el senador declaró, que le tiene sin cuidado esas acusaciones.

Por eso las afirmaciones contundentes de la presidenta Sheinbaum, de que no habrá encubrimiento, levantaron en el Senado de la República, en el bando morenista intranquilidad y en el bando contrario fue festinada la declaración. Esta postura de la Jefa de la Nación, sumada a su propuesta de desaparecer el fuero que hoy protege a senadores y diputados vaticinan, un desenlace nunca antes visto. en el que se verán enjuiciadas figuras de alto nivel.

AMÉRICO REFUERZA SEGURIDAD CON EQUIPO VEHÍCULAR. – En la ceremonia cívica de este lunes, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó 14 vehículos tipo Mamba (blindados) y 15 camionetas Pick Up Ram 2500, que vienen a fortalece la operatividad en las tareas de vigilancia. Lo anterior tuvo lugar en el marco de la ceremonia cívica de este lunes, ahí el mandatario estatal tuvo palabras de reconocimiento para la Guardia Estatal, por su contribución diaria em el cuidado de la seguridad de los tamaulipecos.

El evento tuvo lugar en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, ahí el gobernador aprovechó para formular un llamado a solidarizarse con las familias afectadas en otras entidades, particularmente con el colindante Veracruz. Cabe mencionar que Tamaulipas ya envió el helicóptero de Protección Civil del Estado, que se sumará a las operaciones de transportar médicos y medicinas a las poblaciones, igualmente alimentos, y lo que se requiera, en apoyo de las zonas que han quedado aisladas por las inundaciones.

El doctor Américo, tuvo una comunicación con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para manifestarle la solidaridad del pueblo tamaulipeco. Por cierto, se han hecho llegar hasta ahora a los veracruzanos afectados 3 mil despensas.

Por cierto, el gobernador Villarreal está convocando a los tamaulipecos a contribuir como sociedad, con donativos de alimentos enlatados, ropa, cobijas, agua embotellada, material de curación y medicamentos de uso común, como puede ser para la presión arterial o la diabetes, entre otros. Para el efecto en cada municipio, en su plaza principal están funcionando mesas de recepción para estos apoyos humanitarios.

LLUVIAS DEJAN 64 DESAPARECIDOS, NINGUNO EN TAMAULIPAS. – Ayer comentamos que Tamaulipas era afortunado al no registrar pérdidas humanas durante las inundaciones, que en otras entidades desbordaron ríos, y que hoy sabemos dejaron un lamentable saldo de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidos y 100 mil casas con daños severos. Las afectaciones en carreteras federales y estatales fue en casi todo el país.

Aun faltan por evaluar daños menores en las escuelas y edificios públicos, que en el caso de Tamaulipas, no pasa de temas de impermeabilización, algunas bardas derribadas, carreteras dañadas, en fin, el hecho de que el gobierno estatal no hiciera ninguna declaración formal este lunes, es la confirmación de que no nos fue tan mal.

Quizá por ser un estado árido, las precipitaciones pluviales no fueron tan intensas y permanentes como en otros puntos del país, por el contrario, llenó nuestras presas y humedeció el campo tamaulipeco.

Loa estados afectados con muertes confirmadas hasta este lunes, son Veracruz 29 fallecimientos, Hidalgo 21, Puebla 13, Querétaro 1. Asimismo, San Luis Potosí se suma al grupo de entidades con más daños.