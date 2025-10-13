Moderniza gobierno de Américo acceso a poblado El Chorrito

Hidalgo, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2025.- Con el objetivo de promover el desarrollo regional y turístico del Poblado El Chorrito, el gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), rehabilita y amplía la curva horizontal del kilómetro 20.6 de la carretera 30 la cual es el acceso a esta región del Municipio de Hidalgo, con una inversión mayor a los 18 millones de pesos.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya mencionó que el avance de esta obra es de más del 95 por ciento, realizando en la última parte de los trabajos, la colocación de las barreras metálicas.

“Además de fortalecer la conectividad, mejoramos la calidad de vida de las y los habitantes de este lugar que es uno de los puntos de turismo religioso más importantes del noreste del país”, subrayó el Secretario.

Agregó que con la modernización del acceso al Poblado El Chorrito, la actual administración estatal reafirma su compromiso con el desarrollo de cada región de Tamaulipas, así como el impulso al turismo al facilitar la circulación a los visitantes y pobladores del lugar.