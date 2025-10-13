Lleva SEBIEN apoyos a Bustamante

Bustamante, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2025.- Una nueva jornada para la entrega de apoyos a las familias de escasos recursos del municipio de Bustamante fue realizada por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, llegando esta vez hasta el ejido La Cardoncita, situado en los límites del suroeste tamaulipeco.

La Escuela Primaria Rural “Lic. Benito Juárez” fue el escenario para que las autoridades y beneficiarios se reunieran y celebraran la llegada de tinacos con capacidad de almacenar hasta 750 litros de agua, que les facilitarán el abasto en esta zona que se caracteriza por escasas precipitaciones de lluvia.

En el impulso de programas que garantizan bienestar, salud y desarrollo comunitario, se patentiza el interés del gobernador Américo Villarreal Anaya en que todas y todos los tamaulipecos, especialmente quienes sufren algún tipo de carencia, disfruten de una vida con bienestar, expresó Casas González al emitir su mensaje.

Luego de mencionar que, en colaboración con las autoridades municipales, el gobierno estatal construye una mejor calidad de vida con justicia social y bienestar, refirió el trabajo que realizan los mensajeros de paz del DIF estatal, quienes con sus acciones patentizan los apapachos y el cariño de la presidenta de este organismo en el estado, doctora María Santiago de Villarreal.

También reconoció el desempeño de los gestores sociales y gestores de Bienestar, a quienes —dijo— deben acercarse las personas para manifestar sus apremios y necesidades y así recibir los apoyos disponibles. Enumeró, asimismo, dichos apoyos para que las familias los hagan propios y sean solicitados.

En este evento estuvieron presentes el Director del DIF Municipal, profesor Rafael Ovalle Trejo; el Delegado Regional de la SEBIEN, Juan Esteban Arratia Sepúlveda; la Rirectora del Distrito de Salud para el Bienestar VII, con sede en Jaumave, doctora Zulema Eunice Guzmán Torres, y el Relegado de Bienestar Social en Bustamante, M.V.Z. Ramiro Nava Vázquez.

Entre los programas sociales mencionados en esta gira de trabajo se enlistan los de Atención Ciudadana, que contribuye a mejorar el bienestar de los tamaulipecos a través de la gestión de peticiones ciudadanas para el acceso a programas o apoyos sociales (de tipo económico, bienes y para gastos funerarios).

La instalación de Comedores Comunitarios para población vulnerable, en los que se brindan dos raciones de comida caliente de lunes a viernes para niños, niñas, personas jóvenes, mujeres embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas con algún tipo de discapacidad o personas adultas mayores.

Mediante el programa Alimentando tu Bienestar, se realiza la entrega de paquetes alimentarios para que las personas en condición de pobreza accedan a productos de la canasta básica.

Así también se cuenta con el programa Impulsando tu Bienestar, que ofrece dos tipos de apoyos económicos: Empleando tu Bienestar y Proyectos Productivos. Se tiene, además, el programa de Gestores Sociales del Bienestar, que brinda apoyos económicos a voluntarios sociales, quienes participan realizando acciones para difundir y acercar los programas sociales a los ciudadanos que más lo necesitan.