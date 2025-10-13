Estatales

Inician en Tamaulipas curso “Manejo de crisis y modalidades de extorsión” para fuerzas de seguridad, en coordinación con el Gobierno Federal

38 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2025.- En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México, como parte de los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Gobierno Federal para fortalecer la seguridad pública, por instrucción del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, Willy Zúñiga Castillo, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública inauguró el curso “Manejo de crisis y modalidades de extorsión”.

La capacitación es impartida por el oficial Miguel Ángel Alarcón Hernández, adscrito a la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el agente investigador Carlos Roberto Medina Palma, quienes compartieron conocimientos especializados para fortalecer la capacidad operativa identificando las diversas modalidades de extorsión y de respuesta ante situaciones de crisis generadas por el delito de extorsión.

El curso tendrá una duración de dos semanas, periodo en el que los participantes recibirán formación teórica y práctica sobre manejo de crisis, estrategias de intervención, protocolos de atención y mecanismos de prevención de extorsiones.

A esta jornada asistieron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).

La capacitación contribuye con la profesionalización continua de los cuerpos de seguridad y la implementación de estrategias integrales para salvaguardar la seguridad de la población.

