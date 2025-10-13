Por: Raúl Terrazas Barraza

Coaliciones y futurismo

Si los del Partido Verde no tienen nada que perder, pueden experimentar con el capital político que tienen gracias a las personas que se sumaron a la causa de este color y queda claro, que el dirigente Manuel Muñoz Cano, está listo para probar que puedan hacerla sin en las elecciones locales y federales del 2027 sin tener que aliarse con el partido en el poder.

De la misma manera que alguna vez, el matamorense Gustavo Cárdenas Gutiérrez, ahora dedicado, además de sus empresas, a subir videos con diálogo muy a su estilo a las redes sociales con puntos de vista sobre temas diversos, fue el mayor productor de votos para el Partido Movimiento Ciudadano, el ingeniero Eugenio Hernández Flores, ya probó que puede serlo para el Verde Ecologista en la región centro de la entidad.

Obvio, esto último es un tema que trae entre ceja y ceja el dirigente verdista, quien podría lanzarse de candidato y hacer formula con quien fuera su jefe en el Gobierno de la entidad hace dos sexenio y cacho, para que, como dupla para dar la pelea a las y los candidatos que presente el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN.

En la sede del Partido Verde, existe movimiento constante de los integrantes del comité estatal, en algunos días más que en otros y también puede decirse sin temor a equivocaciones que, cuando el ajetreo es mayúsculo, es que el dueño del local en el que funciona ese instituto político está por allí, es decir, el ingeniero Hernández Flores.

También está por verse sí, quienes despachan en el edificio donde hace tiempo estuvo la Delegación de la Secretaría del Trabajo Federal, es decir, los del PMRN, mantienen la negociación para que la coalición con el Verde Ecologista no se pierda, pudiera funcionar bien para mantener a raya a los otros partidos que alguna vez fueron poderosos, el PRI y PAN.

La lógica indica que los verdistas, como tienen una mejor organización que el otro aliado, el Partido del Trabajo, le entrarían si a la hora de distribuir espacios políticos o administrativos la mayoría corresponden al grupo de Muñoz Cano, dado que, no quieren pasar a la historia de los partidos como presta membrete, tipo como ya califican desde hace tiempo al Partido del Trabajo, cuyos dirigentes son felices con las prerrogativas que les deja la coalición y una que otra posición plurinominal a verdaderos petistas.

Todavía no existe claridad respecto a las cartas que jugarán los partidos y sus coaliciones, sin embargo, es evidente que hay movimientos al interior de los mismo bajo la premisa de vender más cara su alianza o de plano, al no darse cumplirse las peticiones de los partidos chicos, estos puedan tomar el camino solos presentar sus candidatos y dedicar un tiempo para romper la inercia de la coalición en la que estuvieron en las últimas elecciones.

Al interior del Partido Verde Ecologista de Tamaulipas muchos ven a Muñoz Cano como el candidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria y al ingeniero Hernández Flores por la Diputación Federal, aunque, será el tiempo el que enseñe de que están hechos los comités y como la jugarán en los procesos electorales que vienen.

Los otros

Tanto de la Oficina del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, como la del Secretario General de Gobierno, licenciado Héctor Villegas González y de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en la que despacha el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez hay seguimiento permanente del comportamiento que tiene el Río Pánuco en su desembocadura, con la finalidad de echar a andar la estrategia de emergencia a fin de cuidar la integridad de las familias que vienen en torno a ese afluente.

Es susto tras susto el que dan tanto el Pánuco como el Tamesí a la zona Sur de la entidad, sin embargo, eso y responder a las necesidades de la población, es aquello que debe hacerse para que nadie perezca, cierto y ya lo dijo el Gobernador de la entidad, es indispensable mejorar la infraestructura hidráulica para salvaguardar las poblaciones y eso, tendrá que hacer ya, por ello, la gestión con el Gobierno de la República debe ser de alto nivel, ya que, las obras requeridas para la zona sur y las ciudades de Reynosa y Matamoros en la Frontera, no es de unos cuántos millones de pesos, sino de muchos millones que deben de incorporarse al catálogo de obras que deben de contar con respaldo presupuestal para los próximos años del sexenio federal.

Por ejemplo, se habla de que, es necesaria la construcción de una represa para las avenidas del Río Tamesí, pero, ahora con el asunto de las lluvias en otras entidades del país, sobre todo las de la parte central de la República, debe de prestarse atención al Río Pánuco, aunque, el asunto es que durante muchos años se dejaron de construir las obras que requeridas para el amortiguamiento de la ampliación de las ciudades debido al vertiginoso crecimiento de las zonas habitadas.

Los resultados de la gestión tienen quizá ya no se vean reflejados en el presupuesto de egresos del 2026, pero, sí, proyectos ejecutivos bien elaborados y justificados, entrarán sin lugar a dudas en el presupuesto del año siguiente, es decir, el 2027, que, por ser electoral, habría que considerarlo propicio para concretar obras entre las dos instancias administrativas, la Federación y el Estado.

Quienes tuvieron la oportunidad diaria de acudir a las presentaciones artísticas que se llevaron a cabo en centros de cultura como el Teatro Amalia G de Castillo León, pudieron gozar de grandes interpretaciones de artistas locales, estatales, nacionales e internacionales, por tanto, el objetivo de fomentar la cultura y el esparcimiento fue más allá de la previsión que se tuvo, no solo en esta capital, sino en los 43 municipios de la entidad.

El Gobernador Villarreal Anaya, quien clausuró el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano este 12 de octubre en el Centro Cultural Tamaulipas y la Plaza Juárez, dijo que fomentar la cultura permite recuperar la identidad como población y apuntó que saber y ver la gran respuesta de las y los tamaulipecos para disfrutar de los eventos del Festival en su edición 2025, establece la premisa de mejorar para el año que viene, pero además muy cerca, esta semana habrá seguimiento con la celebración de la Feria Tamaulipas que comienza este jueves y termina el día 27 de los corrientes.

El Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano dejó un gran sabor de boca.