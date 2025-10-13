DIF Tamaulipas abre centro de acopio para apoyar a familias afectadas por inundaciones en Veracruz

-La doctora María de Villarreal convocó a las y los tamaulipecos para reunir alimentos, artículos de higiene y limpieza destinados a comunidades damnificadas del norte de Veracruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 12 de 2025.- El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, abrió un centro de acopio en la capital del estado con el propósito de reunir apoyo para las familias que resultaron afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en el norte de Veracruz.

El centro se encuentra en las oficinas centrales del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en calzada General Luis Caballero número 297, colonia Tamatán, en Ciudad Victoria. A partir del 13 de octubre permanecerá abierto de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 15:30 horas, para recibir las donaciones de la población.

El DIF Tamaulipas invita a la ciudadanía a contribuir con alimentos enlatados, agua embotellada, así como artículos de higiene personal como papel higiénico, jabón de baño, toallas sanitarias, pañales, desodorante, cepillos y pasta dental; además de productos de limpieza como cloro, detergente, jabón en barra, esponjas, toallitas húmedas, desinfectantes y escobas.

Todo lo recolectado será clasificado, empaquetado y distribuido por el Sistema DIF Tamaulipas, garantizando que los insumos lleguen a las familias del norte de Veracruz que enfrentan las consecuencias de las inundaciones.

Con esta acción, los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas reafirman el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de brindar respaldo a quienes más lo necesitan, extendiendo la mano fraterna del pueblo tamaulipeco hacia las comunidades veracruzanas afectadas.

A través de este esfuerzo colectivo, DIF Tamaulipas fortalece su vocación humanista, promoviendo la unidad y la solidaridad entre estados hermanos ante la adversidad.