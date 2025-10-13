Por: Roberto Olvera Pérez

La UAT sigue avanzando

*Ignora ataques mediáticos y se concentra en el quehacer universitario

*Aunque no descarta denunciar ante instancias correspondientes

Desde el anonimato de las redes sociales, manos oscuras están tratando de difamar al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado.

Cobardemente y sin el más mínimo asomo de vergüenza calumnian e inventan situaciones con el afán de desprestigiar a la institución educativa y a su Rector.

Pese a ello, la UAT avanza a paso firme y ha logrado de la mano de Dámaso Anaya, consolidar distintos rubros en tan solo dos años, posicionándose entre las mejores universidades del país por su calidad académica.

La comunidad universitaria ha cerrado filas con el proyecto que encabeza el Rector, quién desde su trinchera, se ha enfocado en seguir trabajando por el bien de la UAT.

Mientras que “otros” siguen inventando mentiras sin aportar ni la más mínima prueba de sus afirmaciones.

NOTAS CORTAS

1.- Aunque falta tiempo, pero hay que decirlo, Morena en Tamaulipas, al menos en el papel, ya definió su candidato a la alcaldía de Reynosa para la elección del 2027.

Se trata del altruista Marcelo Olán Mendoza, actual titular de oficinas fiscales del estado el que está más posesionado y se afirma que será el abanderado del Cuarta Transformación, en caso de que se determine, que sea varón el candidato a suceder al ex panista-morenista-verdista, Carlos Peña Ortiz. Y todo indica que va por ahí, así que pendientes y no lo pierda de vista.

En Güemez suena fuerte el M.V.Z. Edgar López Acevedo, también por Morena.

¿Usted qué opina?

2.- La pregunta de la columna es: ¿Qué tan cierto será que los panistas del pasado, resentidos porque no llegaron nuevamente al poder, grillan y están detrás de los ataques de la UAT. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.