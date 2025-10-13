Concientizan a niños y niñas de primaria sobre conductas antisociales

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2025.- Como parte de las acciones desempeñadas por el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes para prevenir el delito en la infancia, se llevó a cabo la plática “Acoso Escolar” en la Escuela Primaria Policarpo Posada Dimas.

En esta plática se presentó información para identificar conductas antisociales que afecten a la comunidad, incluyendo la violencia en el entorno escolar.

El auditorio estuvo conformado por 55 estudiantes, personal docente y administrativo con la finalidad de beneficiar a todas las personas involucradas en mantener entornos escolares seguros.

A través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), la SSPT trabaja de manera integral para prevenir y atender las principales causas del delito en menores de edad.