Anuncia Secretaría de Desarrollo Rural programa de actividades en Feria Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Octubre 13 de 2025.- En el marco de la Feria Tamaulipas 2025, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevará a cabo una serie de actividades orientadas a promover el desarrollo del sector. Este evento se consolidará como un espacio integral para el impulso del crecimiento agropecuario, forestal y cultural, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer y disfrutar lo mejor que el estado tiene para ofrecer.

El funcionario estatal, Antonio Varela Flores destacó que iniciarán con la exposición de ganado, además de dos eventos de gran relevancia: el nacional de la raza Beefmaster y un evento internacional de la raza Brangus, en el que participarán productores provenientes de más de 14 países de América Latina. En ambas competencias se realizarán calificaciones en pista de hembras y machos, además de subastas especializadas.

Además, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, se realizará una subasta benéfica a favor del DIF estatal, reafirmando el compromiso social de los organizadores.

El evento contará con un pabellón ganadero destinado a pequeñas y medianas empresas (Pymes), donde se exhibirán y comercializarán productos elaborados por los mismos productores. Además, dentro del mismo espacio se presentará una exposición de maquinaria agrícola, un stand con actividades infantiles y campañas de concientización en materia forestal, además de donación de árboles para promover la reforestación.

Por su parte, la Subsecretaría Agrícola presentará una demostración de productos regionales, destacando especialmente la promoción del sorgo blanco, una iniciativa impulsada por esta administración bajo las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Se ofrecerá degustación de productos derivados del sorgo blanco, como tortillas, palomitas y tamales, con el objetivo de que la sociedad conozca y valore esta alternativa agrícola.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura dijo que durante la feria también se contará con una exhibición e información sobre actividades acuícolas y pesqueras, dentro del extenso territorio que abarca la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura.

Finalmente, se programaron actividades de rodeo americano para el primer fin de semana y charreada para el segundo, el evento del Novillo Gordo, y la degustación de una “vaca a la griega” en el pabellón ganadero, para que las y los asistentes puedan disfrutar.