Amplía la UAT programa de movilidad académica nacional e internacional

Ciudad Victoria, Tam- 13 de octubre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) refuerza su compromiso con la formación integral de su comunidad estudiantil al ampliar el programa de movilidad que ofrece, a estudiantes de licenciatura y posgrado, la oportunidad de participar en estancias académicas, de investigación y prácticas profesionales en diversas instituciones de educación superior, tanto del país como del extranjero.

Entre los programas internacionales destacan la convocatoria de la Universidad de Burgos, España, que cierra su registro el 30 de octubre, en tanto que el periodo de estancias comprende de febrero a junio de 2026. Asimismo, la Universidad EAFIT de Colombia, que cierra su registro el 3 de noviembre de 2025, con estancia de enero a mayo de 2026.

También se encuentra disponible la movilidad virtual PILA 2026-1, que permite cursar materias en línea en universidades de América Latina y el Caribe, sin necesidad de traslado ni gastos adicionales. En esta edición, participan instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. La fecha límite de postulación es el 31 de octubre de 2025.

En el ámbito nacional, la UAT mantiene programas de movilidad activos con instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Yucatán, con fechas de cierre de convocatoria entre el 15 y el 31 de octubre de 2025, para realizar estancias durante el periodo enero-junio de 2026.

Para el nivel de posgrado, la convocatoria Movilidad Nacional e Internacional Saliente 2025-3 ofrece la posibilidad de realizar estancias académicas en instituciones con convenio, promoviendo la colaboración científica y el fortalecimiento de las competencias profesionales de los participantes.

Las convocatorias vigentes y formatos de participación están disponibles en el apartado de Movilidad Estudiantil, en el portal oficial www.uat.edu.mx. Mayores informes en la Dirección de Movilidad Estudiantil, teléfono 834 318 1800, extensiones 1923, 1924, 1926 y 1927, y al correo movilidadestudiantil@uat.edu.mx.