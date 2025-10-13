Amplía Gobierno de Tamaulipas plazo para regularización de motocicletas y estímulos fiscales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 13 de 2025.- Con el propósito de continuar fortaleciendo la economía de las y los tamaulipecos, el Gobierno del Estado amplía hasta diciembre del presente año el beneficio fiscal dirigido a las y los propietarios de motocicletas, con el objetivo de facilitar la regularización de su situación vehicular y promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, asi lo dio a conocer el secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui.

El funcionario estatal informó que gracias a esta ampliación, las y los propietarios de motocicletas quedan exentos del pago de multas y recargos, debiendo cubrir únicamente la cantidad de $870 pesos por concepto de derechos vehiculares y placas.

Asimismo, señaló que permanece vigente el beneficio en el trámite de licencias de conducir para motociclistas, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad vial, fomentar la responsabilidad al conducir y garantizar un tránsito más ordenado en la entidad.

Lavín Verástegui destacó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ha instruido la implementación de políticas públicas que promuevan la justicia fiscal y el bienestar social, al tiempo que fomentan la confianza entre la ciudadanía y el gobierno mediante medidas que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones.

“El compromiso del Gobierno del Estado es generar condiciones que permitan a las y los tamaulipecos regularizar su patrimonio sin cargas adicionales, impulsando una movilidad más segura, responsable y eficiente”, subrayó el secretario.

Reiteró que se invita a las y los interesados a consultar los requisitos correspondientes y acudir a la oficina fiscal más cercana para aprovechar este beneficio.

Por último, dijo que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la economía familiar, al facilitar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y fomentar una movilidad más segura y ordenada en todo Tamaulipas.