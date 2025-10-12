Tamaulipas cierra en el Top-5 del paraatletismo de la Paralimpiada Nacional 2025, en una actuación histórica

Aguascalientes, Aguascalientes.- Octubre 12 de 2025.- Tamaulipas cerró su participación en el paraatletismo de la Paralimpiada Nacional 2025 con un total de 34 medallas de oro, 33 de plata y 32 de bronce, para un acumulado de 99 preseas que colocaron al estado en el Top-5 de dicha disciplina, únicamente detrás de Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Estado de México.

Manuel Virués Lozano, confirmó la suma de medallas en el último día de competencia en la disciplina que Tamaulipas ha demostrado es una potencial nacional.

La delegación tamaulipeca, cerró con broche de oro gracias a que Karen Fernanda Juárez Loera, Gabriel Alejandro “La Flecha” Avilés González, Daniel García Villa y Cristian Rafael del Ángel Gómez obtuvieron la medalla dorada en relevos 4×100, categoría T21 Superior.

Ruth Guadalupe Padilla Loaiza, originaria de Tampico, también consiguió medalla de oro en lanzamiento de disco F38, juvenil mayor, bajo la guía de su entrenadora Lluvia Estrella Castillo Ávila.

Brayan de Jesús Díaz Rendón sumó medalla de bronce en lanzamiento de bala TF42, además de la plata lograda previamente en lanzamiento de jabalina en la misma clase.

Armando Guadalupe Sandoval Barrientos obtuvo plata en lanzamiento de jabalina TF38. Cristian Bernardo Mendoza Álvarez consiguió bronce en salto de longitud F38. Pascual Adrián Ruiz Araujo ganó bronce en 400 metros T21. Daana Ashley Mendoza Epifanio, Analí Zahar Becerra Martínez, Carlos Daniel Martínez Yañez y Luis Francisco Trujillo lograron bronce en relevos mixtos 4×100.

Carlos Daniel Martínez Yañez también obtuvo plata en 400 metros T25. Jesús Leonardo Pérez Arellano consiguió plata en lanzamiento de bala F46, bajo la guía de su entrenador Erick López.

En esta edición también se registró una medalla histórica con Alexis Ornelas, primer atleta en ganar oro en la modalidad de clase T72 en pista con un dispositivo especial, hecho que marcó un precedente en la competencia.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, señaló que este resultado confirma el nivel competitivo que mantiene el estado en el deporte adaptado.

Destacó que ubicarse en el Top-5 nacional en Paraatletismo es resultado del trabajo de atletas, entrenadores, familias y del respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya.

A la espera de los resultados finales de otras disciplinas, Tamaulipas se mantiene por encima de la media nacional y cerca del Top-10 general de la Paralimpiada Nacional.