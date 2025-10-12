Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Humanismo sí, debilidad no

La lucha contra la corrupción no tiene límites en el gobierno de Américo Villarreal Anaya y quienes hayan cometido ilícitos, tienen que enfrentar a la justicia, sin distingos de géneros ni de jerarquía y no debe confundirse la política humanista con debilidad porque la instrucción es precisa: cualquier servidor público que se aproveche de sus cargos en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia.

Un claro ejemplo, es la secretaria de Finanzas del gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de nombre María de Lourdes, acusada de varios delitos, por lo que un juez le dictó ya una serie de medidas cautelares.

Y es que, durante el sexenio de Cabeza de Vaca, tanto él como muchos de sus colaboradores, se despacharon con la cuchara grande, por lo que también enfrentan un sinnúmero de denuncias penales que seguramente habrán de irse desahogando en los próximos meses.

Quienes tienen cuentas pendientes deben estar preocupados porque se está viendo la mano firme de Villarreal Anaya para llevar ante la justicia a todo aquel que haya defraudado a los tamaulipecos e, insistimos, estas acciones no deben confundirse con persecución política o revanchismo, simplemente el que la hace la paga.

NOTAS CORTAS

1.- Nota que ha dado vuelta a todo Tamaulipas. Pues ahí tiene que se va ahora si el chilango Irving Barrios Mojica de la fiscalía del estado. Que se le termina el tiempo ya y han pasado ya casi 8 años de su periodo, por lo que antes de que termine este mes de octubre o más tardar el otro, sin duda alguna tendremos muy claro quién lo va a sustituir y por eso de buena fuente nos dicen que ya hay movimientos en la entrega-recepción de ese puesto.

Por lo tanto, insistimos, muy pronto tendremos nuevos nombres, no solo en la Fiscalía General de Tamaulipas, también los tendremos en las Fiscalías Especializadas y en las Agencias de Ministerio. Total que habrá baraja nueva y así caerá uno más del cabecismo.

2.- Por cierto, muy activo vimos este domingo al regidor morenista Óscar Narváez Ramos, participando en la Asamblea Seccional 1634 de Ciudad Victoria, donde como mentor formó parte de este proceso democrático de Morena. En esta jornada, la militancia eligió al “Presidente y Secretario del Comité de Defensa de la 4T”, por lo que el concejal victorense dijo sentirse orgulloso de contribuir en la formación y fortalecimiento de los más de 70 mil Comités Seccionales que habrá en todo el país.

Como consejero de mi partido, asumo con compromiso mi papel de mentor en estos procesos que consolidan nuestro movimiento y fortalecen la transformación de México, agregó Oscar Narváez.

3.- La solidaridad y el sentido humano nos caracteriza a los mexicanos y en particular a los tamaulipecos. Es así que el gobierno de Tamaulipas invita a la población, sobre todo del sur del estado a donar ví­veres para nuestros hermanos de Veracruz, quienes atraviesan momentos difíciles tras las intensas lluvias y muchos perdieron sus viviendas.

Tamaulipecas y tamaulipecos, es momento de tender la mano y mostrar la fuerza de nuestra solidaridad, por lo que en el sur de Tamaulipas se han instalado centros de acopio para brindarles apoyo. La solidaridad nos une y Tamaulipas siempre responde con el corazón. Los centros de acopio están instalados en: Plaza de Armas en Tampico, Zona Centro; Explanada de la Presidencia Municipal de Madero, ubicado en avenida Álvaro Obregón y Plaza de la Constitución en Altamira, ubicado en Quintero 100, Esquina con Hidalgo.

Entre los ví­veres que están recibiendo se encuentran aguas embotelladas, alimentos enlatados, aceite, azúcar, café, harinas, arroz, frijoles, pastas y todos aquellos que no sean perecederos.

También la Fundación Lic. Marcelo Olán Mendoza, se une a esta causa y hace un llamado a toda la ciudadanía en general de Reynosa y los que se quieran sumar de la región para ayudar a nuestros hermanos afectados por las inundaciones en Veracruz. Pues ha montado un centro de acopio solidario y está ubicado en calle Canales Esquina con Allende en Zona Centro de Reynosa.

Se requiere productos no perecederos, papel de baño, mucha ropa, artículos de limpieza, medicamentos y agua embotellada. “Ahora es tiempo de ponerse la mano en el corazón y aportar lo poco o mucho que tengan”, dijo el altruista. Por lo menos van a estar 30 días con esa colecta humanista, en un horario de 8 am a 9 pm, por lo que mucho se agradecerá su apoyo, agregó.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.