Con capacitación, Tránsito Estatal y Cruz Roja previenen accidentes en motociclistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 12 de 2025.- En un esfuerzo conjunto para reducir el índice de accidentes en motociclistas de Ciudad Victoria, personal de la Dirección de Tránsito Estatal y Cruz Roja Tamaulipas llevaron a cabo el Curso de Primeros Auxilios y Seguridad Vial para Motociclistas.

Por parte del personal que integra esta dirección, se expusieron las obligaciones legales y tipo de protección física al conducir este tipo de unidades con la finalidad de que conozcan y las normas, leyes y reglamentos de Tránsito.

De esta manera se prevé el cumplimiento de las mismas, factor primordial en la prevención de accidentes y actos constitutivos de delito que involucren estas unidades.

El curso tuvo como sede el Centro de Capacitación de la Cruz Roja Tamaulipas y se brindó de forma gratuita hacia la población usuaria, con ello se prevé también una respuesta más efectiva en la atención a emergencias.