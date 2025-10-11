Se pospone Revisión de Sobrevivencia 2025 del IPSSET en la zona sur del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Octubre 11 de 2025.- La Revisión de Sobrevivencia 2025, dirigida a pensionados y pensionistas del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), ha quedado suspendida debido a las condiciones climatológicas que se presentan en la zona sur de la entidad, informó Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del instituto.

Dicha revisión estaba originalmente programada para llevarse a cabo del 13 al 17 de octubre del presente año.

Esta decisión ha sido tomada priorizando la seguridad y el bienestar de las personas, buscando evitar cualquier riesgo derivado de las intensas lluvias y las dificultades de traslado que estas conllevan.

“Reconocemos la importancia de este trámite para asegurar la continuidad del pago de su pensión; sin embargo, la integridad física de nuestros pensionados y pensionistas es la máxima prioridad del Instituto”, expresó Mejía Bárcena.

Las nuevas fechas y la reprogramación de la Revisión de Sobrevivencia serán anunciadas oportunamente a través de los canales oficiales del IPSSET (correo electrónico personal, redes sociales y página web).