Lleva INJUVE campaña “Piénsalo Dos Veces” a Villa de Casas 

-Para concientizar a las juventudes sobre una correcta toma de decisiones que sumen a sus planes formativos y proyecto de vida

Villa de Casas, Tamaulipas.- Octubre 11 de 2025.-Con la intención de que las y los jóvenes tengan un mayor acceso a la información íntegra y oportuna que ayude a una correcta toma de decisiones propias de su edad, a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), se llevó a cabo la jornada de salud escolar “Piénsalo Dos Veces”, dirigida a estudiantes de primer semestre del Centro de Educación Media Superior a Distancia 01 (CEMSADET) del municipio Villa de Casas.

Las ponencias estuvieron a cargo de; Cesar David Vanoye Ibarra, director de Salud, Violeta Martínez Ibarra, directora de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, y Edgar Ovalle Jasso, enlace juvenil del INJUVE.

Durante su intervención, los ponentes y expertos en la materia expusieron los temas. Protege tu Red; prevención de ciberdelitos y seguridad en internet, Un Bebé No Es Un Juego; prevención del embarazo adolescente, Amores sin Violencia; fomento de relaciones sanas y libres de violencia, y Atrévete a Decir No; prevención de adicciones y hábitos de riesgo.

Esta estrategia cumple con los objetivos que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, a través de políticas Públicas dirigidos a fomentar el bienestar integral de las y los jóvenes.

Por su parte, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, detalló que la campaña “Piénsalo Dos Veces”, está planeada amigablemente para el interés de los adolescentes y jóvenes, misma que va enfocada a concientizar sobre problemáticas sociales a las que se enfrentan este sector de la población, las cuales pueden llegar a truncar su desarrollo y proyecto de vida ampliando la brecha social si no se atienden oportunamente.

Por último, el funcionario estatal destacó el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dirigido por el doctor Américo Villarreal Anaya, que con una visión humanista y de transformación refrenda su compromiso con la salud y bienestar de las y los jóvenes, promoviendo acciones interinstitucionales coordinadas que sumen a los planes formativos para su progreso y sano desarrollo.