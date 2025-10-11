Impulsan buenas prácticas agrícolas en Gómez Farías, Llera y Xicoténcatl

Llera, Tamaulipas. – La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Extensionismo Agrícola, realizó un recorrido de supervisión técnica en los municipios de Gómez Farías, Xicoténcatl y Llera, con el objetivo de fortalecer las cadenas productivas de caña de azúcar, mango y nopal.

En representación del titular de la secretaría, Antonio Varela Flores, el director de Extensionismo Agrícola, José Sergio López Pérez, encabezó las visitas técnicas a campo, donde se brindó atención directa tanto a técnicos como a productores locales.

Durante el recorrido se verificaron los avances de los trabajos enfocados en nutrición vegetal, control de plagas y enfermedades, así como estrategias de comercialización en las distintas cadenas productivas.

En cultivos de mango, se brindó asesoría en manejo de malezas, podas estratégicas, nutrición vegetal y canales de comercialización. A los productores de nopal se les ofreció apoyo técnico en control de plagas y enfermedades, nutrición del cultivo, reducción de costos de producción y vinculación comercial.

Además, se impulsa la producción de bioinsumos y productos orgánicos como alternativa sostenible para reducir el uso de químicos sintéticos. Asimismo, se fomenta la generación de microbiología benéfica en el suelo con el propósito de mejorar la absorción de nutrientes y aumentar el rendimiento de los cultivos de manera sostenible.

Estas acciones se realizan por instrucciones del secretario Antonio Varela Flores, quien ha enfatizado la importancia de atender a los productores con calidad y calidez, respondiendo a la preocupación del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya por capacitar y fortalecer al sector agrícola, a fin de elevar la producción de alimentos y la competitividad del campo tamaulipeco.

Finalmente, se informó que se está planeando una reunión de evaluación para presentar los resultados finales del trabajo realizado en campo y conocer de primera mano la satisfacción de los productores, como parte del compromiso de mejora continua y diálogo permanente con el sector rural.