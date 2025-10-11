Impulsa CRETAM investigación en políticas educativas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 11 de 2025.- El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Tamaulipas (CRETAM) llevó a cabo el Segundo Seminario de Temas Selectos de Investigación, en el que se presentaron 14 investigaciones desarrolladas por las y los alumnos del programa de doctorado.

Amelia Castillo Morán, rectora del CRETAM, informó que durante la jornada académica, maestras y maestros del doctorado expusieron proyectos de investigación enfocados en temáticas clave para el desarrollo del sistema educativo estatal, entre las que destacaron la inclusión educativa, la transformación de la gestión escolar, la innovación pedagógica y la formación docente.

Explicó que las exposiciones compartidas por las y los estudiantes del posgrado, se distinguieron por su enfoque crítico, la pertinencia de sus propuestas y una visión clara, orientada a la mejora continua de la educación.

Castillo Morán precisó que este seminario representa una etapa fundamental en la formación de los doctorandos, al promover el análisis, la discusión académica y la generación de conocimientos alineados con los retos que enfrenta el sector educativo en la actualidad, cerrando así una fase crucial de su formación profesional.

Puntualizó que las investigaciones presentadas se suman a las estrategias integrales que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la educación como pilar de la reconstrucción del tejido social y el motor de la transformación.

Enfatizó que estos esfuerzos académicos y de investigación reflejan el compromiso firme de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), bajo la dirección de Miguel Ángel Valdez García, por garantizar que las y los educadores e investigadores de la entidad cuenten con las herramientas y espacios necesarios que generen conocimiento que se traduzca en mejores políticas y prácticas pedagógicas innovadoras en las aulas.

Finalmente, señaló que al impulsar la investigación en políticas educativas, el CRETAM contribuye directamente a la toma de decisiones informadas, asegurando que el sistema educativo de Tamaulipas avanza hacia la calidad y la equidad para todas y todos sus estudiantes.