Gana estudiante tamaulipeca medalla de oro en Feria de Ciencias en Paraguay

Asunción, Paraguay.– Octubre 11 de 2025.- Con el proyecto “XocolHTA”, la estudiante Keily Flores Pantoja, de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 “Álvaro Obregón” de Ciudad Victoria, brilló en la Feria de Ciencias CIENCAP 2025, celebrada del 6 al 10 de octubre en Paraguay, al ganar la Medalla de Oro en el área de Medicina y Salud.

Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), explicó que el proyecto de Keily tiene como propósito el desarrollo de un producto nutracéutico auxiliar en el control de la hipertensión arterial, orientado a prevenir complicaciones graves como paros cardiacos o derrames cerebrales, mediante el aprovechamiento de componentes naturales del cacao.

Indicó que la alumna contó con la asesoría de la Mtra. María de los Ángeles Robledo Aria, y precisó que “XocolHTA” obtuvo su acreditación internacional tras destacar en la ExpoCiencias Nacional 2024, realizada en diciembre del año pasado en Villahermosa, Tabasco, donde representó a Tamaulipas entre los mejores proyectos científicos juveniles del país.

Resaltó que este éxito internacional reafirma el talento, la creatividad y la vocación científica de la juventud tamaulipeca, así como el compromiso del personal docente de la entidad por fomentar la investigación y la innovación desde los primeros niveles educativos.

Subrayó que este logro también fue posible gracias al respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya y Miguel Ángel Valdez García, respectivamente, y a través del Programa de Formación de Capital Humano del COTACYT, impulsan la participación de estudiantes en escenarios nacionales e internacionales, fortaleciendo la formación científica y tecnológica con impacto social, y posicionando a Tamaulipas como un referente en ciencia, tecnología e innovación.