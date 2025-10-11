Por: Raúl Terrazas Barraza

SUTUAT sus 52 años

Da la impresión de que, los actos anticipados para los acuerdos de mejoramiento de las condiciones económicas y de prestaciones de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en especial el SUTUAT, derivan en una gran conmemoración de la fundación del organismo laboral y, que bueno, porque un mal acuerdo equivaldría a nada que celebrar de manera conjunta.

El punto es que, este viernes, el Rector, Damaso Anaya Alvarado estuvo en el evento del aniversario 52 del Sindicato que lidera, José Luis Castañón Ramos y Juan Gabriel Puga Limón, secretario General y secretario de Trabajo y Conflictos, de manera respectiva y dijo a los asistentes que, son parte fundamental del crecimiento, estabilidad y fortaleza de la Universidad y les reconoció el esfuerzo siempre para que la UAT sea orgullo de Tamaulipas y su gente.

Ello sucedió en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú del Parque Bicentenario en donde el Rector y su esposa, licenciada Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, e integrantes de su gabinete, entregaron de reconocimientos al personal sindicalizado de los diferentes Campus que existen en la entidad, por su trayectoria de servicio en la institución.

Luego hizo ver que, en su calidad de Rector, mantiene cercanía constante y de respeto con el Sindicato, cuya divisa es el diálogo y la colaboración para edificar acuerdos que beneficien a todos los trabajadores de la Máxima Casa de Estudios del Estado, incluso, les hizo ver que su compromiso es firme para fortalecer los derechos del personal sindicalizado universitario y de la Institución misma.

El dirigente del SUTUAT, Castañón Ramos subrayó que hay corresponsabilidad con la Rectoría y su titular el médico Anaya Alvarado, por el respaldo que ha otorgado a la base trabajadora y recordó que el 13 de octubre de 1973, la organización que él preside vio la luz y llegó para garantizar los derechos de sus agremiado, en el entendido de que, formarían parte de una comunidad en la cual, el objetivo común era hacer de la UAT una institución ejemplar, estrategia que en la actualidad impulsan junto con el equipo rectoral.

Queda claro que las dos partes, Rectoría y Sindicatos, porque también entra en los acuerdos el de Docentes, prefieren agotar siempre todos los recursos a través del diálogo y la negociación, quizá porque un movimiento que sirva para exteriorizar inconformidades o reclamos no conduce a nada y los primeros afectados serían los estudiantes, quienes, son el objetivo principal de la Institución dedicada a su formación profesional.

En la UAT esa armonía entre las partes ha dejado fuera del esquema escenarios como el de las huelgas, de las que, solo se recuerda una de carácter estudiantil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el 2015, sin embargo, fue solucionada de inmediato, una más en la Facultad de Medina de tampico en el 2018 y la anunciada del personal administrativo por asuntos del contrato colectivo de trabajo hace cinco años y en ninguno de los tres casos hubo daños colaterales porque los acuerdos fueron inmediatos.

Los otros

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que tiene a su cargo la Doctora María de Villarreal realiza una estrategia loable con la cual busca que mejorar la atención a personas con discapacidad o que requieren de recuperación física mediante sesiones terapéuticas.

Se trata de una acción que incide en forma directa en personas de alta sensibilidad que tienen puesta la esperanza de mejoría para elevar su calidad de vida en profesionales de la fisioterapia, por ello, las capacitaciones impartidas por personal del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, a profesionales de los Centros de Rehabilitación Integral, CRI, y de Unidades Básicas de Rehabilitación, UBR, que operan en los municipios.

Con la estrategia son compartidos conocimientos y técnicas en temas como preparación del muñón en pacientes preprotésicos de miembro inferior, circometría en linfedema, electroterapia en padecimientos frecuentes y manejo de prótesis y se toman en cuenta temas específicos planteados por el personal los centros y unidades

Para el DIF que preside la Doctor María de Villarreal, la formación continua del personal de rehabilitación, que su trabajo sea de calidad y calidez en la atención que reciben las y los pacientes genera bienestar y transforma la vida de las y los pacientes, como es la idea de los Mensajeros de Paz, con servicios profesionales, humanos y cercanos las personas de las comunidades.

Por otro lado, varios alcaldes de la entidad se reunieron este fin de semana laboral con funcionarios de Seguridad Pública del Estado y, hasta dónde se sabe, la idea de que, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios un 20 por ciento, se dedique asuntos de seguridad, como que no les cuadró, porque el recurso de manera tradicional era para necesidades de desarrollo urbano tanto de obras como para la mejoría de los servicios.

Claro que, las y los alcaldes tendrán que apechugar, porque la seguridad pública requiere de más y más inversiones ya que, equivale a tranquilidad de las familias y evita que las actividades ciudadanas no se vean afectadas.