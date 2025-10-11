Capacita “Transparencia Para el Pueblo de Tamaulipas” en el Derecho de Acceso a la Información Pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 11 de 2025.-En cumplimiento al programa de capacitación y difusión 2025, del órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, a cargo de su titular, Jannia Anabaena Quiñones Barrón, impartió el curso denominado: Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública.

Señaló que en este curso digital, las 189 personas servidoras públicas participantes de entidades, dependencias y municipios, precisaron que son “sujetos obligados” y, por ello, tienen el deber con las y los ciudadanos de otorgar acceso a la información pública y conocer los temas que la ley obliga a subir a la Plataforma Nacional de Transparencia, en las 46 fracciones de obligaciones comunes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Horacio Nelson Leal Manríquez, jefe del Departamento de Recursos y Protección de Datos Personales, compartió que en caso de inconformidades o negativas de respuesta por parte de sujetos obligados, el ciudadano cuenta con un medio de defensa denominado: Recurso de Revisión, un medio de impugnación que pueden utilizar las y los ciudadanos inconformes con las respuestas obtenidas. Explicó que un recurso de revisión se sigue en forma de juicio, cumpliendo con las formalidades del procedimiento: demanda, contestación, etapa probatoria, audiencia y resolución.

En este procedimiento interviene una Unidad de Transparencia, la persona recurrente, el sujeto obligado, el área responsable de generar la información de acuerdo a sus facultades y el Comité de Transparencia.

Quiñones Barrón señaló que con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno difunde, a través de “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, el funcionamiento, cumplimiento y estabilidad de la Plataforma Nacional de Transparencia.